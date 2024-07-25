故宮北院滲水、樹倒緊急復原 明日迎接第100萬名觀眾

故宮北院樹木傾倒，下午進行全面復原工作。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「凱米」颱風造成台灣多地重災，台北雖然相對災情較少，仍傳出部分災損。故宮今（25）日以新聞稿說明，有關故宮院區颱風災損情況，南北院區未受到嚴重災損，僅部分區域出現輕微滲漏水、院區樹木因颱風造成傾倒斷枝等情形。目前已全面展開復原工作，不影響7月26日北部院區開館營運。

故宮北院戶外園區有幾處樹木因颱風造成傾倒斷枝。（故宮提供）

故宮進一步表示，北院預計會在明（26）日上午，迎接今年第100萬位觀眾「色彩宮殿」夏令營第一梯次受颱風影響，調整至7月26日補課或協助學員退費；「日本書畫修復專題演講」調整至26日上午10時，於故宮行政園區第一會議室（士林區力行街11號）舉行，邀請日本書畫師脇屋助作與造紙師成子哲郎演講，現場座位有限，提醒民眾提早入場。

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原定7月26日舉辦的兒藝中心主題套裝行程，以及27日「花夜奇遇記」親子之夜、「策展人陪我看展覽」和「聽聾共賞」手語導覽活動，都將如期舉行。

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