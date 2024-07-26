新北夏日音樂狂歡 淡水漁舞河岸音樂祭震撼登場

新北市河海音樂季主視覺畫面。（取自新北市政府觀光旅遊局官網）

〔即時新聞／綜合報導〕綜合媒體報導，2024年新北市夏日音樂盛事「河海音樂季」即將於貢寮區和淡水區兩地震撼登場。這場音樂季結合了「貢寮國際海洋音樂祭」和「淡水漁舞河岸音樂祭」，將帶給樂迷們一場充滿原創音樂的視聽饗宴，並推動新北市夏日河濱及海岸觀光。

2024淡水漁舞河岸音樂祭日程表（取自河海音樂季粉專）

河海音樂季開幕

2024新北市河海音樂季的序幕已於6月21日至6月23日在淡水漁人舞臺拉開，獨立音樂大賞初賽在此角逐出海祭前十名優秀樂團名額。活動還邀請了「無妄合作社」、「粗大Band」、「老破麻O.S.D」等嘉賓樂團到場助陣，為新北市夏季音樂季打響頭炮。

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貢寮國際海洋音樂祭

貢寮國際海洋音樂祭將於7月19日至7月21日在貢寮區福隆海水浴場舉行。這項活動自2000年夏天由新北市政府首創，旨在塑造貢寮地區為獨立原創音樂的聖地。

淡水漁舞河岸音樂祭

淡水漁舞河岸音樂祭將於7月27日、7月28日和8月3日在淡水漁人碼頭觀海廣場舉行。這場音樂祭將在絕美的夕陽下展開，讓樂迷們一邊聆聽音樂，一邊享受夕陽餘暉。首日（7月27日）的表演陣容包括「董事長樂團」、「男子漢樂團」、「碎紙花樂團」等，7月28日則有「四分衛」、「庸俗救星」、「南西肯恩」等樂團登台。8月3日，將由「Hbun河紋樂團」、「Locust Alert蝗蟲警報」以及多位創作新秀接力演出。

前往淡水漁人碼頭的民眾可以自由選擇以下方式：

捷運+輕軌

搭乘捷運淡水線至紅樹林捷運站，再轉乘淡海輕軌至淡水漁人碼頭站，步行約8分鐘即可抵達。

捷運+公車：

搭乘捷運淡水線至淡水捷運站，轉乘紅26路公車至淡水漁人碼頭。

捷運+YouBike：

搭乘捷運至淡水站，租借YouBike，沿中正路往淡水老街方向直行，按照漁人碼頭指示牌即可抵達YouBike2.0輕軌漁人碼頭站。

渡輪：

從八里、關渡或淡水碼頭搭乘渡輪前往淡水漁人碼頭。

自駕：

自駕前往的民眾可停車於漁人碼頭周邊的停車場，但因場地停車位有限，建議提早抵達或使用其他交通方式。

活動貼心提醒：

請民眾善加利用公共交通工具前往，避免交通擁堵。

請勿攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁品進入活動會場。

注意活動當日的天氣狀況，適當準備防曬或雨具。

新北市河海音樂季不僅有精采的樂團表演，還秉持著海洋音樂祭的比賽傳統，致力於發掘並支持本土獨立音樂樂團。在豔陽高照的7、8月，實是值得去一探夏日風情的好去處！

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