長照環境烏俄戰爭！2024 TFAM年度個展「倪祥、陳以書、徐瑞憲、蔡咅璟」北美館登場

陳以書〈無題〉，2023，24 x 32 公分（每件），彩色鉛筆、複寫紙壓印、描圖紙。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北美館辦理的TFAM年度個展每年透過徵件發掘國內優秀藝術創作者提案，「2024 TFAM年度個展」由四位藝術家倪祥、陳以書、徐瑞憲、蔡咅璟獲選，今（25）日在北美館舉行聯合開幕式。北美館館長王俊傑表示，透過展覽可見藝術家們，在不同思維間體現出台灣當代藝術發展的能量。

倪祥《有空》7分26秒，2024，尺寸依場地而定。（記者董柏廷攝）

「大家都來看你了─倪祥個展」，取自照護家人的親身經驗，倪祥以詼諧的手法探討高齡化社會下陪病關係的身心負荷，以及面對死亡離去的無措感。「假山水─陳以書個展」展出系列繪畫，以太湖石造景為靈感，並受義大利攝影師Luigi Ghirri拍攝主題園精心等比例縮小的人造風景、對照著幻覺與現實之啟發，陳以書運用石塊物形的堆疊構圖，將「假山」的概念植入畫景，亦凸顯其基座的橫切底線，透過視覺提示以假入真、以虛入實的意圖，亦納入當今烏俄戰爭議題。

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「帝國的標本」展場一隅。（記者董柏廷攝）

「之間II─徐瑞憲個展」為回應2022年烏克蘭「Tsina Viyny（戰爭的代價）」活動，徐瑞憲遠赴烏克蘭收集資料、邀請當地居民及在外烏克蘭人參與計畫，並在台灣各地募集上百台的嬰兒車，結合機械動力與聲音裝置，讓每台嬰兒車承載不同的訊息、音樂或聲音，包含烏克蘭人的故事或戰火中採集的環境音等。「帝國的標本─蔡咅璟個展」，探究台灣日治時期所遺留的物種標本，隨著歷史與環境的變遷被遺忘或佚失相關紀錄，而產生不同的價值與意涵。

「之間II─徐瑞憲個展」展場圖，2024。（北美館提供）（記者董柏廷攝）

展覽即日起至10月20日在北美館3樓展覽室展出。詳詢北美館官網。

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