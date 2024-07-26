國家語言發展會議分區論壇27日開跑 各種語言專場匯集意見

第二屆國家語言發展會議將於10月登場，在此之前，文化部將召開各種語言專場分區論壇。（文化部提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕為傳承、復振及發展國家語言，文化部將於10月26、27日召開第二屆國家語言發展會議。但為避免是否偏重某些特定語言的疑慮，文化部今天特別強調，除依「國家語言整體發展方案」權責分工，辦理主責的台灣台語、馬祖語及台灣手語專場論壇外，也將與客委會、原民會合作，辦理台灣客語、台灣原住民族語言專場論壇，以利語發大會各議題討論內容更充實、周全。

文化部表示，目前我國除台灣華語外的各種國家語言皆已面臨不同程度傳承危機，因此，推動語言復振及發展刻不容緩。依《國家語言發展法》規定，國家語言指台灣各固有族群使用的自然語言及台灣手語，且所有國家語言一律平等。

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因此，文化部邀集客委會、原民會、教育部及各地方政府共同參與國家語言發展會議，除邀請各國家語言學者專家進行發表及討論，亦歡迎所有民眾加入議題討論，絕不會無排除任何國家語言的參與。

第一場分區論壇將於明（27）日登場，為台灣台語的台北場次，之後在7至9月間，還會有多場聚焦各種不同語言的專場論壇。所有意見收集後，將提至10月份正式大會，跨語言探討我國面臨傳承危機國家語言的發展狀況。文化部強調，多元語言是台灣文化的重要資產，每一種瀕臨傳承危機的國家語言都需要尊重及保護。

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