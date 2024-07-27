新北文化獎頒獎 得獎者來自陶藝、文學、考古、布袋戲領域

新北市府舉行第7屆新北文化獎頒獎儀式，獲獎者為陶藝家邱煥堂、作家林淇瀁（向陽）、考古學與民族學者劉益昌、新西園掌中劇團長許正宗等4位藝文界大師。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府今（27）日舉行第7屆新北文化獎頒獎儀式，獲獎者為陶藝家邱煥堂、作家林淇瀁（向陽）、考古學與民族學者劉益昌、新西園掌中劇團長許正宗等4位藝文界大師，市長侯友宜頒獎表示，4人在藝文界豐厚貢獻，實屬新北之光、台灣的國寶，新北市能擁有多元豐富的文化涵養，都要感謝各領域藝術家、文化工作者致力保存藝術、推廣文化。

侯友宜說，4位得獎者長期耕耘於陶藝、文學創作、文化資產保存及傳統表演藝術等領域，淬鍊自身技藝與學養並長期致力推廣，對台灣藝文發展深具影響；他認為能讓生活充滿驚奇與美好就是一種文化，同一件作品各人見解、詮釋不盡相同，只要能讓觀眾覺得有正向、意義就很好。

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文化局介紹，向陽筆耕不輟至今50多年，作品類型橫跨詩歌、散文、社會評論與台語書寫，回應台灣社會的觀察與土地關懷，是台灣台語的先行者；劉益昌深耕台灣史前研究，長年投入十三行遺址的搶救與挖掘工程，也是新北市十三行博物館成立的重要推手；布袋戲是許多人的兒時回憶，許正宗承襲三代掌中戲技藝，以幽默口白、獨創戲偶特技，讓掌中戲的傳統美學與時代並行、更新；高齡92歲的邱煥堂則是台灣陶藝領域的開拓者，引進西方當代創作思想及觀念，並將最新資訊、社會現象融入創作，啟發台灣當代陶藝的創作思考。

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