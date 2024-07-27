新北南島文化節開幕 特色舞蹈、服飾樂嗨十三行

新北市長侯友宜在南島文化節一同跳原住民舞蹈。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕2024新北南島文化節今（27）日起為期2天，於新北市立十三行博物館陽光廣場登場。現場國內外南島語族團隊，以特色服飾舞樂熱嗨十三行。市長侯友宜於開幕致詞時表示，南島文化節邁入第5年，今年結合「八里港灣嘉年華」活動打造「上午港灣、傍晚十三」一日遊程，串連台北港、渡船頭與十三行，讓民眾一次打包八里觀光景點。此外，市府為因應明年淡江大橋通車，已逐步完善八里的聯外交通，積極打造水岸觀光美景。

新北南島文化節於今日登場，民眾體驗南島樂器。（記者羅國嘉攝）

新北南島文化節於今日登場，市長侯友宜與表演者合照。（記者羅國嘉攝）

十三行博物館館長羅珮瑄表示，今年新北南島文化節於週末2日共推出20場樂舞表演，3大主題體驗活動。南島文化節為南島語族表演及文創團隊提供一個揮灑創意的舞台，民眾可一邊野餐，一邊享受南島樂器音樂的文化底蘊。週六由卑南族金曲歌王桑布伊和排灣族創作歌手舞炯恩壓軸演出；週日則邀請到排灣族口鼻笛保存者少妮瑤．久分勒分表演，最後由樂團黑旋風壓軸。

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新北南島文化節於今日登場，民眾體驗印尼的陀螺。（記者羅國嘉攝）

新北南島文化節於今日登場，現場提供許多國內外特色美食。（記者羅國嘉攝）

除了週六限定的「南島樂風野餐」可讓野餐佈置達人大展身手，週末2天還有趣味闖關遊戲，集滿章將獲得人氣文創商品「人形陶偶手機氣墊支架」。有興趣的民眾也可線上參加同款色彩心理測驗小遊戲，測試自己是哪種性格的南島小土偶，透過博物館文創小物拉近與南島文化的距離。

新北南島文化節於今日登場，民眾體驗自製種子鈴鐺吊飾。（記者羅國嘉攝）

新北南島文化節於今日登場，現場國內外南島語族團隊，以特色服飾舞樂熱嗨十三行。（記者羅國嘉攝）

館方表示，「2024新北南島文化節」7月27日至28日下午3點至晚間8點在十三行博物館陽光廣場舉辦，博物館及新北考古公園配合活動時間延長開放，捷運關渡站及蘆洲站設有免費接駁專車，歡迎民眾多加利用。

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