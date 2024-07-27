打造巴奧驚奇開幕秀 藝術總監是曾訪台的戲劇奇才

沿著塞納河長達6公里的河道變成奧運開幕演出的舞台。（美聯社）



〔記者凌美雪／台北報導〕奧運史上第一次不在體育場舉辦的戶外開幕式，把沿著塞納河長達6公里的河道變成流動的舞台，選手們搭船遊行的同時，共有12個藝術場景上演結合古典與現代元素的節目，參與這場演出的藝術家超過2千人，雖然開幕表演遇到傾盆大雨，但表演者們上天下地精彩又驚人的演出，仍獲得各界讚賞。

奧運開幕式藝術總監托馬．喬利。（美聯社）



而這個充滿文化氣息的開幕式藝術總監，是年僅40歲的托馬．喬利（Thomas Jolly），身兼演員、導演與劇團總監的他，33歲時就奪得法國劇場最高榮譽莫里哀最佳導演獎，他也曾經來過台灣，親自編導演《理查三世》，做為2018TIF台灣國際藝術節的壓軸節目。

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法國國家管弦樂團在大雨中為奧運開幕演出。（路透）



前衛、狂放又充滿奇想創意的喬利，這次讓全球觀眾拍案驚奇的開幕秀，隨著飛簷走壁的火炬手足跡，除讓人欣賞到羅浮宮、奧賽、法國國家圖書館等巴黎眾多文化地標的外觀、內景甚至鳥瞰，還順便跟著《悲慘世界》小演一段。

被小小兵偷走的〈蒙娜麗莎的微笑〉，最後在塞納河被撈起。（美聯社）



然後，電影《神偷奶爸》中的「小小兵」偷走羅浮宮鎮館之寶〈蒙娜麗莎的微笑〉，也被火炬照到畫作不見了的空牆，正當開幕轉播主持人疑問〈蒙娜麗莎〉被偷到哪裡去？沒多久，竟被塞納河上的巡邏船撈起了。

紅色的煙霧與彩帶重現法國大革命時瑪麗王后被推上斷頭台的情景。（美聯社）



令人震撼的場景，首推在古蹟外牆演出1793年法國大革命瑪麗王后被處決的橋段，巴黎古監獄每個窗戶都站著一個手捧斷頭的瑪麗王后，重金屬樂隊Gojira與歌劇歌手瑪麗娜‧維奧蒂（Marina Viotti）聯手，讓每一個瑪麗王后都高唱革命曲，紅色彩帶與煙火，彷彿處決時噴濺的鮮血，讓人怵目驚心，又像是對歷史的反思，這一幕或許是喬利在巴黎喜歌劇院獲得的靈感，瑪麗王后曾親自為這座18世紀的劇院揭幕。

數十名「紅磨坊」舞者在塞納河畔演出晶電音改編的經典康康舞。（美聯社）



巴黎聖母院外的舞者們向重建工程的各種工作人員致敬。（美聯社）



特技演員在橋上演出。（美聯社）



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