當代藝術先驅遺作台南現蹤 顧重光巨型畫作罕見「0保護」

顧重光的遺作《和諧》高掛在台南勞工育樂中心大會議廳外，他在具象靜物中的構圖常有繁複、集中的特性，生前曾建議，看他的畫可以先遠看構圖，再細看細節。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕當代藝術先驅顧重光2020年過世，早期以抽象畫著稱，但在1970年代受後現代普普藝術影響，從美國見習返台後，開始以具象畫中展現抽象的概念作畫，成為國內新寫實主義代表，其中一幅巨型畫作《和諧》展示在台南勞工育樂中心，竟沒有任何保護措施，甚至也不確定是否為真跡；台南市政府得知後表示將會派員查處。

畫家顧重光。（資料照，記者胡舜翔攝）

台南勞工育樂中心是在1983年落成，問起畫作，單位員工說，中心落成不久，畫作就被掛在會議廳入口，聽說是由藝術家贈送給市府，畫作與該中心同屬市府財產，只知道這幅畫作非常有價值，曾有人要貼膠帶在畫上，被厲聲制止，聲稱這幅畫要有破損，一輩子都賠不完，但已沒人記得當時送畫的細節。

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在顧重光的新寫實畫作中，常見柿子，而水果上的水珠，是顧重光在水果靜物上的特色，他會將水果放大，卻用細筆描繪水果的細節，在具象中表現抽象。（記者王捷攝）

顧重光是定居在台北，這幅罕見的巨型畫作為何會出現南部？藝文人士認為，顧重光相當活潑，早期台南辦藝術比賽或活動，曾應邀來當評審、顧問，如果贈畫時間在1980年間，是前市長蘇南成時期，有可能是當時蘇南成為建台南文化中心，曾廣邀藝術家來台南，當時有不少藝術家捐贈作品，至於是否是真跡，可能要由相關單位來鑑定。

藝文人士認為，顧重光在具象時期畫得柿子特別傳神，但少有巨型畫作，如果是真跡，恐怕價值不斐，且這幅罕見畫作沒有保護措施，如果不慎破損，難以挽救。市府得知後已先通知勞工局，並由文化局協助鑑定，查看是否進行修復、保存措施。

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