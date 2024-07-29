「台灣國旗」紅到法國！巴黎人穿「國旗T-shirt」應援文化奧運台灣館

巴黎文化奧運第2日，有巴黎民眾身穿寫著「Love台灣｣以及｢台灣國旗」T-shirt到台灣館欣賞演出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕〔記者董柏廷／巴黎報導〕巴黎文化奧運第二日，於法國時間29日晚間6時展開。天氣一改昨天陰霾，太陽終於露臉，微風徐吹，體感舒適，相較首日，今日進場人次近8成為西方臉孔，且台灣紀念品在開場40分鐘後，發送完畢，甚至更見到熱愛台灣的巴黎人穿著書寫「Love台灣｣以及｢台灣國旗」T-shirt到台灣館欣賞演出。

文化奧運第二天，台灣紀念品不到40分鐘便發送完畢，領到台灣啤酒的巴黎人非常開心。（記者董柏廷攝）

DJ QuestionMark同樣打頭陣演出，一上台的兩人，手拎著台灣啤酒，對著全場巴黎觀眾觀眾大喊：｢It's a sunny day! Welcome to Taiwan （House）！Cheers!乾杯」直接將全場氣氛炒熱。

請繼續往下閱讀...

住在拉維特園區附近的L先生曾到台灣環島旅行2個禮拜，因此愛上台灣。（記者董柏廷攝）

居住在拉維特園區附近的L先生表示，曾在過年期間到台灣旅遊2個禮拜，「從台北、高雄、台中，到花蓮，環島一圈，因而愛上台灣風景與人，因此買了身上穿的這1件台灣國旗T-shirt當紀念品。」他說明，此次得知文化奧運有台灣館，就決定穿著來看表演，表達自己想念台灣、愛台灣的心情。

法國青年三五成群披掛著法國國旗，跟著DJ QuestionMark的電音載歌載舞。（記者董柏廷攝）

今日適逢巴黎週日假期，又遇上大晴天，許多法國家長帶著小朋友前來同歡，就著綠色草皮席地而坐，拿出台灣館的紀念品——珍珠奶茶、義美小泡芙、台灣啤酒等，就地野餐。更有法國青年三五成群，披掛著法國國旗，跟著DJ QuestionMark的電音載歌載舞。

文化奧運第2日，近8成為西方臉孔，或坐或站，吃著「台灣品牌點心」。（記者董柏廷攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法