只活到27歲 他在21歲畫出今年上半年國際拍場最高價畫作

尚•米榭•巴斯奇亞鉅作〈無題（埃爾瑪戰士，ELMAR）〉。（富藝斯提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕富藝斯（Phillips）拍賣公司於日前宣告，由富藝斯在5月14日舉行的現代及當代藝術紐約晚間拍賣中，尚•米榭•巴斯奇亞鉅作〈無題（埃爾瑪戰士）〉以近4,650萬美元（約15億台幣）成交，是2024上半年度橫跨全球所有拍賣行的所有拍賣及所有門類最高成交價拍品。

不過，這還不是這位在世僅27年（1960~1988）的藝術家最昂貴的畫，他有另一幅同樣名為〈無題〉的畫作，於2017年在紐約以1億1千萬美元成交，再另一幅〈無題〉則是2016年同樣在紐約，是以5,728萬美元成交，而這幾幅畫作，都是巴斯奇亞創作於1982年21歲時的作品。

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富藝斯指出，今年春拍拍出的〈無題（埃爾瑪戰士）〉作於1982年，畫幅近240公分寬，充滿了藝術家的經典圖像符號及自我指涉的意境，概括了藝術家在巔峰時期的主要創作元素，是藝術家黃金歲月的基石，他也是在這個時期從街頭塗鴉藝術轉往商業畫廊，成功奠定了在藝壇的地位。

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