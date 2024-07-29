高雄福山國小直笛隊捷報 奪佛羅倫斯音樂節「大衞小金人」獎盃

福山國小直笛隊前往義大利參加佛羅倫斯國際音樂節大賽，獲兒童管弦樂團組金質獎及最高榮譽的「Golden David」大獎。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市福山國小直笛隊7月26日遠赴義大利參加「2024第11屆佛羅倫斯國際音樂節」大賽，優異演出奪得兒童管弦樂團組金質獎，更獲得比賽唯一最高榮譽的「Golden David」大獎，贏得大會頒贈的「大衛小金人」獎盃。

福山國小直笛隊參加義大利佛羅倫斯國際音樂節大賽，獲兒童管弦樂團組金質獎。（高雄市教育局提供）

福山國小直笛隊老師曾慧真表示，繼去年快樂吹笛手征服2023 ORDA荷蘭阿姆斯特丹國際木笛節大賽，拿下C1合奏組冠軍首獎後，師生努力的腳步未曾停歇，努力籌措購買木笛的經費，希望讓孩子在國際舞台上將木笛美妙圓潤的聲音發揚光大！雖然出發前樂器仍有很多不足，但師生仍然齊力做最完美的備戰和演出，為國爭光！

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為征戰此次的佛羅倫斯國際音樂節，學校特別禮聘清華大學音樂系副教授陳孟亨擔任指揮，在競賽舞台上，演繹了英國組曲、非洲組曲及台灣風情等知名作品，與來自各國不同年齡及組別、不同樂種的樂團同台競技，優異表現榮獲了評審團青睞，除了獲得金質獎之外，更勇奪唯一的Golden David大獎，贏得象徵大會最高榮譽的「大衞小金人」獎盃！

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