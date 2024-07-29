國史館展假畫慶祝新總統就職？ 台灣文獻館緊急停展

國史館台灣文獻館公告：「倜儻筆墨˙大師與大師的內心世界」特展，自本（113）年7月30日起因故暫停開放。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕位於南投的國史館台灣文獻館，刻正展出的「倜儻筆墨˙大師與大師的內心世界」特展，遭質疑所謂大師名作恐多是偽作，但前館長張鴻銘竟為展覽寫序，還稱「慶祝新總統就職」，引發眾多藝文界人士抗議。對此，館方繼昨日在臉書貼出澄清聲明後，今（29）日中午又緊急公告，該特展自7月30日起「因故暫停開放」。

「倜儻筆墨˙大師與大師的內心世界」特展海報還張貼在國史館台灣文獻館臉書。（翻攝自臉書）

《典藏雜誌社》社長簡秀枝昨日以「國史館台灣文獻館 為虎作倀‧爭議展品‧祝福新任總統就職？！」為題，撰寫長文質疑，「為什麼一座隸屬於總統府，堂堂國史館台灣文獻館的公家場館，容許龐大爭議性作品，公開展出，難道不擔心惹上『為虎作倀、協助漂白』的罪名！？」

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實際上，類似展覽已不只一次展出，主辦都是「美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會（ATCT）」，《典藏：今藝術&投資》今年5月就曾質疑過這個「ATCT」所辦展覽涉假的各種疑點，「ATCT」上週還發聲明揚言「保留法律追訴權利」，堅持展出皆為真品。

而針對刻正展出的「倜儻筆墨」，國史館台灣文獻館先於昨日發出一份澄清聲明指出，目前已拍照存證並進行後續處理，「本館僅租借場地收取租金，既非本館主辦，更與祝賀新總統就職無關。」此外，「為嚴謹慎重，本館業已重新研擬特展室申請使用規範，建立完備審查機制，未來申請展將依審查機制，召開審查會議，邀集相關領域專家學者進行審查，通過後始可借用場地展出，避免類似案件再發生。」

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