桃市「1980年代的龜山生活記憶」開展 呈現時代軌跡與文化織影

「憲光內外－1980年代的龜山生活記憶」特展，即日起至10月20日於憲光二村眷村文化園區展出。（文化局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府文化局「憲光內外－1980年代的龜山生活記憶」特展，即日起至10月20日於憲光二村眷村文化園區展出，帶遊客回到1980年代，探索當時桃園龜山的生活與記憶。

一個個生命經驗故事，都成為這塊土地的拼圖，拼湊出龜山聚落與憲光二村的文化織影。（文化局提供）「憲光內外－1980年代的龜山生活記憶」特展，帶遊客回到1980年代，探索當時桃園龜山的生活與記憶。（文化局提供）

文化局表示，展覽邀請新樂園藝術空間總監張雅萍擔任策展人，藉由口述訪談以及受訪者父母的日記、珍貴的家族照片等，帶領遊客開啟40年前的生活想像，不論是鐘錶行的老闆、隨著母親來到憲光賣菜的女孩等等，一個個生命經驗故事，都成為這塊土地的拼圖，拼湊出龜山聚落與憲光二村的文化織影。

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「憲光內外－1980年代的龜山生活記憶」特展，即日起至10月20日於憲光二村眷村文化園區展出。（文化局提供）

文化局表示，除了靜態展示，展覽期間安排一系列精彩的對談講座，邀請歷史學者、研究專家及當地居民共同參與，首場對談由張雅萍與中央大學副教授蔣竹山及教授李廣均共同主持，探討1980年代眷村與在地社區生活的交織及其對個人與集體記憶的影響，吸引許多民眾與會，接續8月3日將邀請受訪者和訪談者直接分享他們的記憶與經歷，讓參與者更加深入了解那個時代的生活實況。

文化局表示，此次展覽與講座不僅是一次文化展示，更是一場深入探討台灣社會變遷與地方記憶的學術交流，詳細活動內容及講座報名資訊，可至憲光二村臉書粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/ Sianguang2nd/）。

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