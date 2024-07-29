大墩文化中心歌仔戲研習班成立13年 8/3成果發表免費觀賞

大墩文化中心歌仔戲研習班成立13年，成果發表展現傳承意義。（大墩文化中心提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大墩文化中心歌仔戲研習班成立13年，推廣傳統戲曲，每期都能吸引滿班人數報名開課，今年成果發表會挑戰演出首屆研習班曾演出的傳統大戲「烽火情緣」，展現學習成果也象徵傳承意義，免費開放民眾觀賞。

大墩文化中心推廣傳統戲曲文化，13年前開設歌仔戲研習班，每年均吸引對歌仔戲有興趣民眾報名，每年均能達到20人滿班開班授課，研習班以「弄藝坊」為名，為期18週的課程，請到日前甫公布的第35屆傳藝金曲獎入圍最佳演員獎的李靜芳擔任指導老師，教民眾學習歌仔戲唱腔及身段。

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大墩文化中心指出，這期歌仔戲研習班報名學員年齡介於40-50歲的熟女族居多，最年長的是72歲，課程均是利用週六時間上課，讓平時須上班的學員可以專心學習，多數學員因對歌仔戲感覺興趣，從零零開始學習，甚至有的人學出興趣，一期課程結束，繼續報名下一期，跟愛好歌仔戲的同好切磋。

今年學員課程告段落，「弄藝坊」成果發表將演出講述民眾耳熟能詳的薛丁山與樊梨花關於愛與勇氣的「烽火情緣」，大墩文化中心主任陳文進指出，「烽火情緣」是歌仔戲研習班成立後的第一齣傳統大戲，這次時隔13年再次演出，更具有傳承的意義；演出訂8月3日下午2點在大墩文化中心演講廳演出，民眾可免費進場觀賞。

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