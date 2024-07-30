民眾漏夜搭機飛巴黎 高舉台灣國旗參加文化奧運

民眾漏夜搭機，拿著國旗，趕抵巴黎參加文化奧運。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕巴黎時間30日，文化奧運也進行到第3天，天氣比前2天都更加燦爛。早上11點，許多當地民眾經過台灣館外圍時，停下來好奇觀望時間節目表，節目預計晚上6點開始，下午3點已經有民眾在入口排隊準備進場，而且台灣館外圍牆面的設計，「W」更被加上了「T｣，變成「TWin Together」的雙關意涵。

台灣館外圍牆面的設計，「W」更被加上了「T｣，變成「TWin Together」。（記者董柏廷攝）

有台灣民眾為了參加文化奧運台灣館活動，昨日台灣晚間11點搭上飛機，時差還沒有調整好，一下飛機，直衝拉維特園區，想搶頭香當地一位進場民眾，她說明，「我跟朋友大概3點30到，但已經有人在排隊了，我們只能當排2。｣受訪時，他們揮舞的青天白日滿地紅的台灣旗幟，記者上前拍照時，更是秀出一整張大面的台灣國旗，引來眾人目光。

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巴黎民眾帶著3個小孩前來參加台灣館活動。（記者董柏廷攝）

同時，更有巴黎民眾帶著3個小孩前來參加活動，她表示自己非常喜歡「三個人」的表演，「第一次聽到傳統樂器演出覺得很好聽，儘管節目與前一日相同，但是非常喜歡，而且節目整體安排的節奏非常好，所以重複看也沒關係。」在一旁的小女孩則提到自己喜歡

表示自己從來沒有聽過這樣的音樂，雖然節目安排上是兩天同樣的一組，但他認為重複看也沒關係，「因為整體節目安排得節奏結構非常好，讓我很享受。」在一旁的小女生則說明，自己喜歡女子馬戲「創造焦點」的節目，「因為覺得很有趣。」

在文化奧運台灣館演出的最後一日，DJ QuestionMark聚集在場民眾大合照。（記者董柏廷攝）

此外，今日亦是DJ QuestionMark，在文化奧運台灣館演出的最後一日，聚集在場民眾大合照。連續3天打頭陣演出的他們表示，「雖然在異鄉演出，但今天看到在巴黎的朋友都來了，感到特別放鬆，很像自己的主場，雖在異鄉，但台灣館就像家鄉。」

文化奧運台灣館活動將持續到8月10日，每天晚上都會有不同的演出輪番上陣。

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