竹市培英國中管樂團出國爭光 獲「新加坡國際管樂大賽」特優金獎

新竹市培英國中管樂團出國爭光，獲「新加坡國際管樂大賽」特優金獎。（培英國中提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕睽違6年的「第9屆新加坡國際管樂節」7月23日到28日舉行，有8國66隊國際優秀管樂團競賽，新竹市培英國中管樂團獲Division 2A組-GOLD WITH DISTINCTION最高殊榮，用音樂吹響台灣名號，也前進國際音樂殿堂。

校長潘致惠表示，學校管樂團2013年創團至今，在指揮張穎中與儲備團指揮黃淯浩帶領下，屢創佳績，這幾年在「全國學生音樂比賽」都締造特優成績。此次由學務主任陳煒銘帶隊，前往新加坡參加「國際管樂大賽」勇奪金牌，學生們用音樂走出台灣，也用管樂讓世界看見台灣。

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潘致惠說，用音樂與世界做交流，這是管樂團二度參加國際賽，挑戰演奏難度高的2A組競賽，與來自各國的中學樂團一較高下。全體團員拿出平日練習的成果，透過張穎中精湛的指揮，以氣勢磅礡、豐富的音樂性與張力，表達樂曲的細膩度，高分拿下世界冠軍金牌。

學生參加「國際管樂大賽」，與世界的高手同台競技，躍上國際舞台，學生都說是很棒且難忘的經驗與回憶，很多團員得奬後熱淚盈眶。而培英管樂團申請藝教館「好優show學生藝團活動計畫」，補助行前音樂會10萬元，先與國內優秀管樂團進行音樂交流，出訪競賽除以管樂促進文化與藝術交流，更展現台灣音樂教育成果，也用音樂做最佳的國際城市交流。

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