宜蘭百年東嶽廟辦體驗營 4歲童穿戴環保神將萌翻

宜蘭百年東嶽廟舉辦環保創意神將活動，運用樂高、紙箱等素材二創Q版神將，年紀最小的4歲童穿戴上身萌翻眾人，成功扭轉神將嚴肅形象。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭是全台著名「神將窟」，其中百年東嶽廟創建全台首座「百年聖轎神將宗教文化館」，今年廟方舉辦環保創意神將活動，運用樂高、紙箱等素材二創Q版神將，年紀最小的4歲童穿戴上身萌翻眾人，成功扭轉神將嚴肅形象，9月將再結合蘭陽媽祖文化節辦體驗營，邀請民眾化身神將腳接駕繞境。

宜蘭東嶽廟今年舉辦「創意大神尪DIY」，邀請親子透過環保素材大展創意，拉近與嚴肅神將的距離，9月將再辦體驗營活動。 （記者王峻祺攝）

建於1878年的宜蘭東嶽廟，館藏30多尊大神尪及百年神轎等民俗文物、史料，是全台少數完整保存陣頭民俗技藝的廟宇。主委林添福說，早期傳統大神尪被認為有鎮煞驅邪、避凶擋煞功能，外觀多半高大威武、剛正不阿，民眾感覺較難親近，今年舉辦「創意大神尪DIY」，邀請親子透過環保素材大展創意、拉近距離。

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宜蘭東嶽廟主祀東嶽大帝，是地方重要信仰中心，致力推廣文化教育及宗教藝術。（記者王峻祺攝）

宜蘭市4歲楊小弟弟，在3歲時加入舞尪仔行列，體驗東嶽廟民俗技藝與宗教文化，今年和小神將成員及爸爸，運用樂高、塑膠湯尺、紙箱等素材，創造可愛神將，並在擂鼓聲中，踩著七星步出場，模樣逗趣獲得群眾掌聲。

東嶽廟總幹事葉精福說，今年將在9月舉辦神將體驗營，8月1日起開放網路報名，每場50人，共計3場次，活動採免費參加，提供民眾親近神將、體驗傳統藝陣、了解廟宇文化的管道，課程還有鼓、鑼、鈸等樂器教學，最後將化身神將腳，結合媽祖文化節繞境祈福。

宜蘭東嶽廟主祀東嶽大帝，是地方重要信仰中心，致力推廣文化教育及宗教藝術，8個神將會中的信義會，不少成員是「文藝青年」，主要投入策畫神將彩繪公仔活動、文化祭、體驗營，甚至發行主題繪本，傳承宗教文化。

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