嘉市美術館80年鳳凰木 不敵颱風倒塌

嘉義市美術館前80歲鳳凰木不敵凱米颱風摧殘倒塌，往日風華留存在居民、遊客記憶中。（資料照）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕凱米颱風造成嘉義市倒樹災情嚴重，公園、行道樹逾400棵倒塌，嘉義市立美術館前80年樹齡的鳳凰木，也不敵強風豪雨倒塌，市美術館日前將主樹幹吊離暫存他處，不少在地居民前往與老樹道別表示，從小看到大。

嘉義市美術館館長陳佳琦表示，受凱米颱風強風豪雨影響，鳳凰木在7月25日下午5點多應聲倒塌，所幸附近店家發現通知館方緊急處理，未造成人車受傷或損害。

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嘉美館前80歲鳳凰木在此次颱風風災中倒塌。（嘉美館提供）

陳佳琦說，根據專家預估，該棵鳳凰木至少80至100歲，年紀遠高於一般鳳凰木的壽命；從過去菸酒公賣局嘉義分局年代，它見證了美術館成立，陪伴市民長久歲月，是美術館轉角最美也最盡責的迎賓志工，尤其每到夏季，火紅的鳳凰花吸引到訪民眾拍照打卡，26日請廠商到場清理枝葉、將主樹幹吊離時，許多附近居民到場與老樹道別，十分不捨老樹離開。

陳佳琦表示，市長黃敏惠2014年在美術館規劃設計時，拍板定案讓鳳凰木原地保存，在周圍加入新造景，讓老樹帶領新樹，實現嘉美館低碳綠能新景觀，從公賣局到美術館，鳳凰老樹陪伴、守護超過一甲子；目前主樹幹先移至他處妥善保存，後續將針對原地補植，或轉換形式保存，將與專家討論。

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