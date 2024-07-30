「全國歌仔曲調大賽」8月1日開跑，祖孫也能組團報名贏獎金。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕文化部傳藝中心舉辦第2屆「歌仔上青——全國歌仔曲調大賽」，初賽階段將於8月1日至10月7日開放報名，除了「少年組」、「成人組」與「專業組」外，特別增設「團體組」降低參賽門檻，吸引更多同好參與，期待藉由比賽讓年輕世代找到自己的根，並且引以為榮、為傲。

發祥於台灣宜蘭的歌仔戲，是目前台灣民間最興盛的傳統戲曲之一，也是具代表性的表演藝術。文化部表示，「歌仔上青」去年首次辦理就獲得熱烈迴響，從報名人數近3000人就知道全民唱歌仔的時代正在逐漸形成，台灣台語及歌仔戲文化得以傳承與深化在民眾的生活之中。

請繼續往下閱讀...

傳藝中心指出，參與初賽者只需以手機或錄影器材拍攝60至120秒內的歌仔戲曲調演唱影片，上傳活動網站及填寫報名資料，報名成功即可獲得100元禮券及參賽證明。為鼓勵青少年、兒童學唱歌仔戲曲調，18歲以下可參加「少年組」，18至40歲學生或社會人士可參加「成人組」，40歲以下戲曲相關科系學生、從業人士及有志挑戰者可參加「專業組」。此外，更可揪家人、好友2至5人一起組隊參加「團體組」（參賽者至少1人為40歲以下），等於全民通通可以來挑戰。

為提供參賽者更豐富的影音參考素材，特邀曾獲傳藝金曲獎音樂設計金獎的周以謙、陳歆翰、郭珍妤聯手將多首經典歌仔戲傳統曲調，以年輕現代編曲風格舊調新唱，讓初學者能以唱流行歌的方式接觸歌仔戲。

本次入選複賽的參賽者，可獲得新台幣1000元獎金。複賽將分為北區（12月7日及8日）於臺灣戲曲中心、南區（12月14日及15日）於高雄中山堂劇場舉行。預計114年1月中公布晉級決賽者名單，決賽預訂於114年3月22、23日於高雄中山堂劇場盛大舉行，各組決賽獎金從4萬元到12萬元不等，各組另設置「最佳創意獎」、「人氣獎」1名，亦有獎金1萬元，歡迎各界新手、好手踴躍報名奪獎。比賽詳情及簡章請至活動官網（2024kuaahi.com.tw）參閱。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法