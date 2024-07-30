台南文學季再推文學特典 南市圖永康新總館將變身大型遊樂場

台南文學季第2場文學特典，將於8月3日在南市圖永康新總館舉行，圖書館將變身為大型遊樂場。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南文學季第2場文學特典《你要不要聽聽看你現在到底在說什麼！？》，將於8月3日在台南市立圖書館永康新總館舉行，圖書館將變身大型遊戲場，讓民眾透過跨時代的沉浸式遊戲，融合文學知識，感受文學與歷史文化的魅力。

《你要不要聽聽看你現在到底在說什麼！？》由台南市文化局攜手在地知名音樂品牌「民生電氣」、爵士音樂家Debby Wang與編劇楊佳馨聯袂打造，透過史料、田野調查，搜集書籍中的歷史故事，巧妙融合文學知識、silent disco、沈浸式劇場、NPC遊戲、派對與DJ等元素，搭配特殊場景與陳設，帶領參與者進入3個不同時代，體驗3種故事角色的獨特旅程，最後再來一場圖書館裡的派對，活動共分2個場次，每場次皆有付費遊戲體驗與免費Silent Disco派對環節，付費玩家可全程參與，免費玩家僅可參與Silent Disco派對。

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文化局長謝仕淵表示，台南市人文薈萃、底蘊深厚，不論是哪個時代發生的事，都對我們腳下的這塊土地很重要，此次文學特典活動以史實為基礎，發展全新劇本，讓玩家透過遊戲和劇場體驗 ，了解台南厚實的底蘊與文化價值。 2024台南文學季自4月至11月舉行，共有8大主題逾40場活動，本屆並首度推出摺頁集章活動，以「集章5+5」的自由配，民眾只要參加活動均可集章，鼓勵民眾一同讀好書、聽大師、走訪台南換好禮。

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