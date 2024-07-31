巴黎在地「台灣控」大告白！為看妮菲雅提早衝刺台灣館「場勘」

剛從希臘旅遊返鄉的Stephgelatoni，拖著行李箱，揹著繡有綠色「美麗寶島-臺灣」字樣的側背包直奔台灣館。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕巴黎文化奧運進入第4天，法國氣象部門在稍早針對巴黎及其周邊區域發布「嚴重風暴警報」（Severe Storm Alert），巴黎30日氣溫高達攝氏35度高溫，體感溫度更直逼攝氏37度。但強烈的高溫，並沒有逼退民眾參加台灣館活動，開放入場前1小時排隊人潮逐漸成形，隊伍中更見到一位拖著行李箱、揹著繡著綠色「美麗寶島-臺灣」字樣側背包的法國人，Stephgelatoni。他表示，自己是標準「台灣控」，才從希臘旅遊回返巴黎，一下飛機，便直奔文化奧運台灣館，索取台灣館的紀念品。

巴黎民眾Stephgelatoni在台灣館大方秀出存在手機裡的妮妃雅照片。（記者董柏廷攝）

Stephgelatoni說明，去年7月跟8月都去過台灣，分別待了約莫3週的時間，「非常喜歡台灣人的善意，最愛吃滷肉飯、胡椒餅、還有烤魷魚、還有豪大大雞排，喜歡的景點是貓空纜車跟高雄。」側背包上別著「台灣國旗」與「故宮翠玉白菜徽章｣的他，一提到台灣他的話匣子簡直停不下來，他透露，自己也非常喜歡台灣的變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind），認為妮妃雅在《魯保羅變裝皇后秀》的每一套比賽服裝都完美無瑕，尤其喜歡台灣設計師李育昇設計的水袖表演服，以及融合台灣虎爺特色的京劇臉譜，他說明，「其實是為了下週妮妃雅與瘋家的表演先來台灣館場勘。」

請繼續往下閱讀...

Stephgelatoni分享側背包上別著「台灣國旗」與「故宮翠玉白菜徽章｣。（記者董柏廷攝）

文化奧運首週活動至今日已進行一半，DJ汝妮、風中燈牽亡歌團與麵包車樂隊也將接著登場。第二週則接著由混種亞人、臺北木偶劇團、DJ妖嬌、邱淑蟬、跑跑機器人、林貓王、TAI身體劇場、小事製作與妮飛雅與瘋家演出。表演日程表詳詢「台灣文化前進巴黎奧運」官網（https://cotpe.tw/tw/）。

妮妃雅參加《魯保羅變裝皇后秀》時，其中一套京劇妝容，融合台灣虎爺意象。（傳藝中心提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法