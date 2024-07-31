A_Root同根生初登巴黎 ｢神鬼同樂」蛇蛇舞歡鬧文化奧運

A_Root同根生今日初登巴黎文化奧運演出，人聲游怡婷時不時走至觀眾席與民眾互動。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕來自宜蘭結合民族樂器創作的「A_Root同根生」樂團，在巴黎時間30日晚上8點初次登上文化奧運台灣館演出，其交融戲曲、爵士、電子、人聲的音樂創作，將充滿台式氣口的當代民俗野味，帶進巴黎。人聲游怡婷唱到〈八寶公主Princess Bubble〉時更從台上走到觀眾席，邀當地觀眾大聲唸唱：「Ai Li Key Si（愛哩去死）」台語版、英語版與法語版，直讓全場氣氛沸騰到最高點，不僅讓步伐還顛簸地幼童手舞足蹈，更讓墨西哥前來的聽眾更是披著墨西哥國旗，跟著音樂節奏搖擺。

A_Root同根生再以〈白蛇情人〉的經典「蛇蛇舞」挑戰帶動巴黎民眾「與蛇共舞」。（記者董柏廷攝）

團長楊智博登台前受訪表示，世界各國都有神話與妖怪故事，容易引發不同共鳴，此次選取切合新專輯，從台灣妖怪故事出發，「融合多語言，包括華語、客語、台語，同時也能將台灣文化的多樣性與語言豐富的特色呈現給法國觀眾。」並提到在泰國、新加坡、智利巡迴演出時唱到〈白蛇情人〉會帶動全場一起跳「蛇蛇舞」，至今尚未遇到冷場，因此也將此歌舞帶來法國挑戰，「希望蛇蛇的動作一出來就變成『普世語言』。」

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A_Root同根生將充滿台式氣口的當代民俗野味，帶進巴黎文化奧運。（記者董柏廷攝）

A_Root同根生一連帶來〈陰差〉、〈白蛇情人〉、〈台灣文蛤〉、〈水燈〉、〈黑皮夫人〉、〈山鬼〉與〈八寶公主〉等6首歌曲，唱到一半，楊智博更在台上帶動全場喊「Taiwan 難波萬！」舞台魅力爆棚。值得一提的是〈台灣文蛤〉是最新發行的單曲，楊智博說「法國有生蠔，台灣也有文蛤，透過『食物』看彼此的文化面相，這首歌也強調尊重平等、尊重差異，能反映台灣現在的生活狀態。」最後，在安口聲中連唱以關聖帝君為題，以神將系列，呼應台灣館主題的廟會與辦桌主題的〈紅紅〉與引燃全場巴黎人共鳴大合唱的〈香榭麗舍〉。

游怡婷數度與台下觀眾互動，氣氛超high。（記者董柏廷攝）

A_Root同根生將在巴黎時間7月31日晚間9點，帶來最後一場演出，繼續「神鬼同根生，神鬼同樂。」。節目日程詳詢「台灣文化前進巴黎奧運」官網（https://cotpe.tw/tw/）。

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