淡水古蹟博物館「積木共和國」9週年 8/3入場拼多大全免費帶回家

新北市淡水古蹟博物館「積木共和國」9週年， 8月3日起入場拼多大全免費帶回家。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館「積木共和國」今年適逢開放9週年，8月3日起舉辦「蓋個古蹟帶回家——小小策展人」積木創意活動，不限年紀入場拼積木，能拼多大就能把多少積木帶回家，總共9萬個積木「不怕拼不夠，只怕拼不完」。

淡水古蹟博物館指出，積木共和國將在8月3日下午2點至5點，舉辦「開國」9週年慶「蓋個古蹟帶回家——小小策展人」積木創意活動，活動前30分鐘開放現場報名，不限年齡，共30名額滿為止。活動由專人帶領認識古蹟造型的積木作品，民眾可發揮創意，能拼多大就能把多少積木帶回家，總共9萬個積木，「不怕拼不夠，只怕拼不完」。

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新北市淡水古蹟博物館在積木共和國展示許多古蹟造形的積木作品。（記者羅國嘉攝）

除了積木創意活動外，8月10日、24日早上11點至12點及下午3點至4點也有「跟著淡古聯盟認識古蹟」塗鴉活動，提供5款公仔圖收藏，包括滬尾礮臺「臺扈偉」、淡水海關碼頭「關海」、淡水街長多田榮吉故居「吉田」、淡水日本警官宿舍「井上太郎」，以及淡水木下靜涯舊居「木木涯」。現場備有彩色筆及蠟筆免費使用，歡迎家長趁暑假期間帶孩子來提升藝術氣息。

淡古館長黃麗鈴強調，積木共和國不但持續推出主題式的體驗活動，最特別的是，今年兒童節更新各項設施，像是重新鋪寶寶地墊，讓小孩盡情地學爬或學站，並添購獸醫師、廚師、農夫、美容師等多組職業體驗扮家家酒，提供多元的遊具選擇，適合學齡前的兒童前來放電。此外，現正展出「藝術不僅僅是藝術——游雅茜個展」，專講淡水奇幻歷史的「18『古』怪事」及可愛爆棚的「淡古聯萌」IP特展。

新北市淡水古蹟博物館在積木共和國用積木組成台灣風貌展示。（記者羅國嘉攝）

黃麗鈴說，暑假期間平日開放參觀時間為早上9點30分至下午5點，假日延長至晚上6點，門票1張80元，可參觀淡水紅毛城、滬尾礮臺二處國定古蹟，憑門票可享文化商品店自營商品8折優惠；而新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份則享免票優惠。淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、得忌利士洋行、淡水木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂等則是全年度免費參觀。詳細活動內容請上淡水古蹟博物館官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。

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