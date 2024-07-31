逾160年的指紋？國寶葉王交趾陶百年來第1次「洗澎澎」有神秘新發現

葉王交趾陶歷經160餘年，至今終於洗了第1次澡，重新呈現其工藝表現。（南市文資處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕學甲慈濟宮所藏「加官、晉祿」、「合境、平安」及「胖羅漢、瘦羅漢」共3組6件交趾陶國寶古物，歷經1年時間終於完成修護，「洗完澎澎」的國寶絕美姿態與樣貌，還發現逾160年的神秘指紋！

南市文化資產管理處表示，此系列交趾陶作品，為學甲慈濟宮於咸豐10年（1860）進行建築體整修時，邀請傳統藝師葉王（約1810年代-1887年）製作，已有164年歷史。做為廟宇屋頂、壁堵等處之建築裝飾，其作品技法純熟精湛，釉色溫潤透明，製作精緻細膩，型態生動活潑並富含獨特藝術風格。充分反映清朝時期台灣的交趾陶文化特色，引領後世匠師開始走向細緻寫實、主題生活化以及琉璃釉色更多元發展。

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從X光影像檢測可知葉王製作工藝的美學，如「平安」交趾陶可見手持物，採用手拉坏方。（南市文資處提供）

南市文資處表示，這6件國寶歷經160餘年終於洗了第1次澡，重新呈現其工藝表現之獨特與細節之處。例如修護前透過X光影像檢測，「加官、晉祿」兩尊人物鬍鬚，竟是採用細銅線捻製而成。「平安」交趾陶手上的花瓶器皿，則是採用手拉坏方式塑造而成，外型類似明代的白瓷「玉壺春瓶」，在在顯示葉王工藝美學精細過人之處。此外，在調查研究過程中，更於「瘦羅漢」作品上發現胎體製作痕跡，是否為葉王所留下的指紋？十分耐人尋味。

6件交趾陶於2015年經文化部公告指定為「國寶」，為台灣民間工藝首例指定為國寶級別的古物。由於受到原有累積性損壞因素如污染、斷裂、鹽害、風化及前人修補等影響，經南市文資處協助，獲得文化部文資局補助經費，由台灣藝術大學文物維護研究中心團隊進行修護外，期間文化部文資局也透過專業審查機制，以確保這次修護可以最大程度保存原有的歷史樣貌。

交趾陶修護前與修護後進行3D掃瞄，以保留外貌的原始樣貌。（南市文資處提供）

特別的是，為了確保國寶修護運送過程可以安全無虞，不論前往修護地點（台北）與修護後的回家路途中，途經縣市的地方政府警察局及國道公路警察局，都出動了警力進行護送，共6台警車前後包圍運輸車一路護送，可謂十分特殊的景象。而學甲慈濟宮也全力協助前置包裝及後續組裝展示作業，終於在今年6月完成修護，順利回到學甲慈濟宮交趾陶文化館典藏與展示。

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