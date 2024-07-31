素人畫家 台南六甲公所司機開畫展「鳥語花香」

素人畫家林志強的「鳥語花香」，呈現飛鳥的形態、色彩斑斕，栩栩如生。六甲區長陳啓榮特別為每幅畫作題詩。（六甲區公所提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲區公所「松鶴藝文走廊」今天（31日）為素人畫家林志強的個展「鳥語花香」開幕。林志強是區公所的臨時人員擔任司機，無師自通，展現對繪畫的熱愛。區長陳啓榮特別為每幅畫作題詩，詩畫相得益彰，讓觀眾欣賞畫作也能了解鳥禽的習性與美麗。

陳啓榮指出，看到林志強從創作中得到鼓勵和能量，他相信每個人都能發揮潛能，成為自己生命中的藝術家。

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素人畫家林志強的「鳥語花香」，呈現飛鳥的形態、色彩斑斕，栩栩如生。六甲區長陳啓榮特別為每幅畫作題詩。（六甲區公所提供）

林志強以六甲區內常見的鳥禽為創作主題，20幅畫作的「模特兒」有五色鳥、八色鳥、水雉、大冠鷲、高蹺鴴、麻雀、小白鷺、紅冠水雞等。他的觀察入微，畫筆巧妙，完整呈現飛鳥的形態、色彩斑斕，栩栩如生，展覽到11月1日。

林志強並未接受過專業的美術訓練，只是從小熱愛繪畫，出社會工作後也沒時間畫。他擔任遊覽車司機工作大約20年後，去年任職六甲區公所司機， 受到區公所藝文走廊舉辦的各類展覽影響，再次點燃心中的藝術火花，並在陳啓榮的鼓勵下，讓他重拾畫筆。

六甲區公所司機林志強（右）重拾畫筆，在公藝廊展出「鳥語花香」個展，區長陳啓榮（左）為每幅畫作題詩。（記者楊金城攝）

陳啓榮說，林志強不是科班出身，創作反而走出自己的特色，畫出鳥禽細膩的神韻風采，傳遞藝術帶來的美好。六甲區公所「松鶴藝文走廊」已舉辦多次藝術展覽，不僅為辦公環境增添藝文氣息，也讓來訪民眾感受到藝術的熏陶，希望藉由藝術的正能量，為社會帶來人文與祥和。

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