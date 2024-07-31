猴硐瑞三鑛業整煤廠邀請「炭險家」 解開礦業文史謎團

來到瑞三鑛業整煤廠可以看見臺灣首見的整煤廠選洗煤運作流程。（新北市觀旅局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕為提供有趣的活動體驗，猴硐「瑞三鑛業整煤廠」將於8月1日起至8月31日期間推出「『炭』險家的考驗」，邀請民眾到整煤廠展開「炭所之旅」。民眾可在展覽角落尋找隱藏密碼，學習礦業知識，完成挑戰可換取限量明信片。

答對10題學習單即可至服務台兌換整煤廠限量明信片，留下美好紀念。（新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，瑞三鑛業整煤廠有百年歷史，是三貂嶺、牡丹、猴硐的重要焦點，2022年9月完成第1期修復工程並開放參觀，至今已吸引近50萬名遊客，豐富東北角地區礦業文化廊帶。瑞三鑛業整煤廠目前正籌備第2期修復工程，修復周邊戶外區域及機具遺跡。完工後，將重現猴硐當地礦業全盛期景觀。

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8月1日起，瑞三鑛業整煤廠推出以「炭」險為亮點的學習體驗活動，邀請親子前往猴硐，讓孩子們化身小小「炭」險家，探索藏身在展覽角落的隱藏密碼。以深入淺出的方式，認識礦業文史歷程。

整煤廠在暑假期間化身為「炭」險場域，邀您一同來解密。（新北市觀旅局提供）

民眾至服務台領取「炭」險學習單，並尋找展場內隱藏的QRcode，透過手機掃描，學習礦業歷史知識。只要答對學習單上10題問題，可至服務台兌換限量版的瑞三鑛業整煤廠專屬明信片，留下深刻回憶。更多旅遊資訊可至新北市觀光旅遊網或臉書「新北旅客」查詢。

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