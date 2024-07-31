巨大彩虹旗飛揚文化奧運 「在恁佮意」獲滿堂彩

《在恁佮意》呼應故事拉出的巨型彩虹旗，傳達台灣作為亞洲第一個同婚合法化的國家，對性別平權的支持，感動全場。（文化部提供）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕文化奧運進入第4天，巴黎白天先是近40度高溫的熱浪，晚間又發布二級風暴警報，周邊國家館陸續宣布提早休館時，台灣館謹慎地預備各種方案，讓遠道的表演團隊順利登台。

《在恁佮意》呼應故事拉出的巨型彩虹旗，橫越整個觀眾席。（記者董柏廷攝）

延續前晚前一日登台的戲曲新編《鬧壽》獲得觀眾熱烈迴響。再以《在恁佮意》與《苦憐人》登台，同時現場更讓北管樂隊加進大提琴登台現場演奏，將原汁原味的野台歌仔戲帶進文化奧運台灣館。

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《在恁佮意》敘述王子舉辦選妃比武招親時，不僅候選的兩位妃子互相中意，王子也意外發現原來自己喜歡的是同性，演出現場重新辦理招親，直接邀請台下男性觀眾朋友上台大方共比愛心，在演出最後拉起的巨型彩虹旗，從舞台上一路延伸至觀眾席，更深切傳達臺灣作為亞洲第一個同婚合法化國家，對性別平權的支持，真摯動人的演出，獲得滿場喝采。

《在恁佮意》演員邀請台下觀眾一同「重新辦理招親」，巴黎觀眾上台大方共比愛心。（文化部提供）

特別的是，《在恁佮意》演出最後拉起的巨型彩虹旗，從舞台上一路延伸至觀眾席，更深切傳達台灣為亞洲第一個同婚合法化國家，對性別平權的支持，真摯動人的演出，獲得滿場喝采。

阮劇團藝術總監暨戲曲新編總導演汪兆謙，｢基本上我們都是在一個封建的結構裡面進行解構，《在恁佮意》對應到台灣的婚姻平權運動，行前跟伴侶盟借彩虹旗，這面旗幟是上過台北街頭、走過運動現場，此次在巴黎演出，很有意義。」

《苦憐个人》改編自莎士比亞《皆大歡喜》，以法國大革命《悲慘世界》為背景，演出義民與官兵故事。（文化部提供）

《苦憐个人》則改編自莎士比亞《皆大歡喜》，以法國大革命《悲慘世界》為背景，演出義民與官兵故事，在戲曲新編團隊創意改編之下，帶來截然不同的歌仔戲視覺饗宴。表演日程表詳詢「台灣文化前進巴黎奧運」官網（https://cotpe.tw/tw/）。

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