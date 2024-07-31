（影音）翠玉白菜驚喜現身！ 故宮「國寶巡遊」數位新媒體展中壢仁海宮登場

故宮三寶之一的「翠玉白菜」跟著故宮「國寶巡遊」，民眾透過手中的方塊可以近距離欣賞國寶的3D數位影像。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮是南桃園信仰中心歡慶明年建宮200週年，與國立故宮博物院合作舉辦「國寶巡遊」數位新媒體展，今起至11月30日止，民眾不必到故宮，可免費至仁海宮2樓東前廂透過3D數位互動，慢慢欣賞北宋宮選畫家郭熙的山水巨作「早春圖」、自義大利遠道而來的耶稣會傳教士郎世寧的「百駿圖」、故宮三寶之一的「翠玉白菜」及各朝代瓷器、琺瑯文物等。

桃園市長張善政（右3）與故宮院長蕭宗煌（左2）、仁海宮董事長王介禧（左3）為國寶巡遊數位展敲鑼開幕。（記者李容萍攝）

這是故宮「國寶巡遊」活動離開台北，第一次與宮廟合作數位展覽，故宮博物院院長蕭宗煌、桃園市長張善政、中壢仁海宮董事長王介禧等人共同敲鑼開幕，在張善政見證下，王介禧代表仁海宮捐贈150萬元給故宮，由蕭宗煌代表接受感謝，故宮將這筆捐款用在文物展覽布建，張善政一行人也使用3D數位互動欣賞百駿圖、翠玉白菜等故宮文物，歡迎民眾今天起至仁海宮免費欣賞故宮文物數位影像互動。

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蕭宗煌表示，疫情過後，在新故宮計畫中有一個叫做「故宮國寶出遊去」，讓故宮文物可以到不同地方展出，但因每一個空間場館環境條件不同，像是宮廟就無法展出實際的文物，所以透過數位方式，讓文物可以到台灣每一個地方讓所有民眾接觸。

故宮「國寶巡遊」數位新媒體展首站中壢仁海宮開幕，民眾免費透過3D數位影像欣賞清代郎世寧「百駿圖」。（記者李容萍攝）

蕭宗煌提到，這次到仁海宮展覽機緣是桃園與故宮淵源，1948年，海軍陸艇中鼎號船乘載著772箱「國寶」穿越台灣海峽，抵達基隆港口。隨後，這批國寶被送上火車運往桃園，暫存於楊梅火車站附近的倉庫，並於日後轉移至台中北溝庫房，成為如今國立故宮博物院典藏的基礎。明年故宮100年、仁海宮200年，雙方這次合作展出非常有意義，透過3D影像及AR技術，看到北宋郭熙「早春圖」、清代郎世寧「百駿圖」和各個花草鳥獸活靈活現的身姿，也藉由以曲面投影結合3D模型技術呈現萬花筒裝置，可欣賞故宮典藏的琺瑯彩瓷和仁海宮炫麗剪黏技術，讓更多人可以近距離看到精彩的國寶文物及地方文化。

北宋宮廷畫家郭熙的山水巨作「早春圖」，以曲面投影結合3D模型技術呈現。（記者李容萍攝）故宮博物院院長蕭宗煌（右3）、桃園市長張善政（左2）、中壢仁海宮董事長王介禧（左3）等人駐足琺瑯彩瓷萬花筒合影。（記者李容萍攝）

張善政表示，自己過去擔任國科會計畫處長時，便曾與故宮合作推動數位博物館及國家數位典藏計畫，如今故宮已是世界上首屈一指的數位文化呈現機構，相信透過故宮數位典藏技術，一定能完整展現仁海宮文化特色。他並感謝仁海宮捐贈故宮150萬元，支持互動式展覽布建，以更精彩形式呈現桃園在地文化。

桃園市長張善政（左2）見證仁海宮董事長王介禧（左1）捐贈150萬元，由故宮院長蕭宗煌（右2）接受。（記者李容萍攝）

王介禧則說，仁海宮除了是地方信仰中心，希望也能推廣藝術文化，因緣際會認識故宮院長提及此事促成合作，故宮多件古文物與字畫透過3D數位模式首檔巡展就到仁海宮。

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