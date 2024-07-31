慕舍酒店X李永裕「西班牙狂想」畫展 品味熱情奔放的西班牙藝術饗宴

慕舍酒店X李永裕「西班牙狂想」畫展即日起至8月20日。李永裕與其作品〈藍色精靈〉，2014，複合媒材。（慕舍酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕以繆思女神MVSA為名的慕舍酒店Hotel Mvsa，因薈萃美食、美酒、藝術與生活風格而聞名，近期與畫家李永裕合作，即日起至8月20日，於全館展出「西班牙狂想」畫展，涵蓋李永裕的「佛朗明哥」和「歐洲風情」兩大系列作品，與館內的米其林二星餐廳-渥達尼斯磨坊Molino de Urdániz的西班牙靈魂與熱情，相互襯托，引領遊客享受充滿西班牙魅力的藝術饗宴。

「西班牙狂想」畫展涵蓋李永裕的「佛朗明哥」和「歐洲風情」兩大系列作品。（慕舍酒店提供）

慕舍酒店表示，為彰顯飯店對藝術的熱愛，此次特別與國際知名畫家李永裕老師合作畫展。李永裕老師是知名專業畫家和雕塑家，擁有30年的藝術創作經驗。他秉持「探索想象力極限」的創作理念，喜於在作品中融入音樂和舞蹈的精髓。作品以色彩濃烈、表現力強的油畫為主，並跨足漆畫、石雕、木雕及壓克力等多元媒材，內容豐富且不拘一格。他的畫作給人印象最深的是其「色彩流轉」的抽象厚實感，鮮明律動的色彩在簡潔有力的構圖中婉轉流動，呈現出浮雕般的視覺張力和效果。無論是台灣寧靜的田園風光、西班牙美豔的佛朗明哥舞者、還是威尼斯水城的寧謐景色，都能以濃烈豐富的色調生動表達。

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「西班牙狂想」開展，李永裕隨著舞者表演現場作畫，將舞者流動的線條躍然畫紙上。（慕舍酒店提供）

此次展出多幅的「佛朗明哥」系列，藉由自由奔放的濃厚色彩，捕捉舞者專注當下、謳歌生命原力的瞬間；伴隨著吉他旋律，佛朗明哥舞者隨著切分音節，跺出明快矯捷的舞步，女舞者舉手投足間挑起靈魂深處的激情與悸動。李永裕筆下的「佛朗明哥舞者」充分展現其特有的力與美，簡潔的構圖、強烈的色彩，配上粗獷的油畫肌理與充滿張力的筆觸，將舞姿凝聚成瞬間的畫面，作品中具有渾厚深沉的音樂性，一如佛朗明哥舞蹈狂野濃烈的本質。這些作品不僅令人印象深刻，甚至被知名捷克作家米蘭·昆德拉選做小說《可笑的愛》中文版封面。

慕舍酒店x李永裕「西班牙狂想」結合渥達尼斯磨坊，呈現視覺與味覺皆是精緻典雅的藝術饗宴。（慕舍酒店提供）

慕舍酒店強調，優遊在慕舍酒店裡，隨處可見自在融於各處的藝術作品及繽紛活躍的畫作。酒店與7大國際酒莊聯名，每日下午Wine O’clock時段，賓客可品飲世界6大國家的酒莊酩酒，每個樓層以不同國家為代表，現在不只可在各樓層品酩專屬國家的酩酒，更能欣賞李永裕老師精采的作品，賓客可一邊品飲一邊欣賞撼動人心的畫作。此外，米其林二星餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊-台北，一直緊密同步於西班牙本店，這些充滿西班牙浪漫的畫作，呼應出渥達尼斯磨坊充滿活力的西班牙現代料理與奔放創意，歡迎大家前來享用午間經典套餐及主廚套餐，品味視覺與味覺皆是精緻典雅的藝術饗宴。

慕舍酒店X李永裕「西班牙狂想」畫展，展出多幅「佛朗明哥」系列。（慕舍酒店提供）

慕舍酒店X李永裕「西班牙狂想」畫展即日起至8月20日，展覽畫作欣賞查詢線上展間，更多相關內容詳詢慕舍酒店官網。

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