走進美麗的佐登妮絲城堡 從「她們的美麗重生相片故事展」得到勇氣

「她們的美麗重生相片故事展」於8月1日至10月30日，在佐登妮絲城堡展出。（中華民國乳癌病友協會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕洋溢浪漫歐風的佐登妮絲城堡，8月1日至10月30日，將推出「她們的美麗重生相片故事展」，本次展覽主題以25位乳癌病友抗癌歷程為主軸，透過病友「原本的人生」、「人生轉捩點」及「美麗重生」，3個生命階段的相片，闡述個人生命故事，呈現癌症患者堅韌不拔的生命力。

中華民國乳癌病友協會黃淑芳理事長（右3）、佐登妮絲陳佳琦總經理（左3）及病友代表，邀請社會各界蒞臨佐登妮絲城堡參觀「她們的美麗重生相片故事展」。（中華民國乳癌病友協會提供）

一向關懷女性議題的佐登妮絲，特別和中華民國乳癌病友協會（TBCA）合作這次的展覽，佐登妮絲集團總經理陳佳琦表示，歡迎社會大眾蒞臨佐登妮絲城堡參觀。這次展出的作品相當發人深省，她也深受啟發，相信觀展民眾都會有所感觸。乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，這次的相片故事展不僅是一場展覽，更是一個以生命為題的抗癌歷程分享。希望透過病友們的真實故事，為其他正在抗癌的姐妹們注入力量。每一張照片、每一個故事都是珍貴的生命教材，能夠啟發更多人正視乳癌防治的重要性。

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病友代表許瑜珊（左）、陳紹韻（中）、馬麗麗（右），於展前記者會分享展出作品與抗癌故事。（中華民國乳癌病友協會提供）



「她們的美麗重生相片故事展」展期：8月1日至10月30日（週三公休），展出地點：佐登妮絲城堡（嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號），參觀時間：09：00～19：00（最後購票時間18：00）。入園須按佐登妮絲城堡收費規定購買門票，門票可折抵城堡內消費。更多相關內容詳詢佐登妮絲城堡官網。

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