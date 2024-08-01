巴黎警察瘋「台灣珍奶雪糕」 僑胞加碼１萬支聲援文化奧運

巴黎警察在台灣館看到「珍珠奶茶雪糕」，馬上人手一支在場內吃了起來。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕文化奧運第5天，氣溫高居不下。台灣館每日限量紀念品，依然在開放進場1小時內便被索取一空。原本在拉維特園區（Parc de la Villette）內巡邏的巴黎警察，聽見「A_Root同根生」樂團的音樂，循聲進入台灣館，看到「珍珠奶茶雪糕」馬上人手一支在場內吃了起來。

巴黎警察在台灣館外聽到「A_Root同根生」的演出音樂，好奇循聲入場。（記者董柏廷攝）

文化部表示，文化奧運開幕3日，台灣館參觀人次便破萬。在巴黎居住的台灣僑胞們，更是自掏腰包贊助1萬支「珍珠雪糕」應援台灣館，準備讓未來到場參觀的民眾能盡情享用台灣品牌的美食，讓他們透過美食愛上台灣。此外，拉維特藝術總監Frédéric Mazelly前來台灣館探班時，更在「台灣館祝福牆」上寫下「the best place」，足見台灣館魅力十足。

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拉維特藝術總監Frédéric Mazelly前來台灣館探班時，在「台灣館祝福牆」上寫下「the best place」。（記者董柏廷攝）

值得一提的是，開幕不到第3天，「台灣館祝福牆」就被參觀民眾寫滿祝福語，文化部緊急加訂新祝福牆，供未來參觀民眾盡情揮灑創意。

開幕不到第3天，「台灣館祝福牆」就被參觀民眾寫滿祝福語，文化部緊急加訂新祝福牆，供未來參觀民眾盡情揮灑創意。（記者董柏廷攝）

文化奧運首週活動至今日已進行一半，DJ汝妮、風中燈牽亡歌團與麵包車樂隊也將陸續登場。第2週接著由混種亞人、臺北木偶劇團、DJ妖嬌、邱淑蟬、跑跑機器人、林貓王、TAI身體劇場、小事製作與妮飛雅與瘋家演出。表演日程表詳詢「台灣文化前進巴黎奧運」官網（https://cotpe.tw/tw/）。

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