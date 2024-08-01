巴黎文化奧運非首創 100年前愛爾蘭畫家葉慈的奧運銀牌曝光

收藏在愛爾蘭國家畫廊的1924年巴黎奧運銀牌。（楊子葆提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕巴黎在時隔百年後再度主辦奧林匹克運動會，特別開闢「文化奧運」活動，實際上，百年前的巴黎奧運，確實有藝文競賽項目。近日休假返台的台灣駐愛爾蘭代表楊子葆，看到愛爾蘭游泳選手莫娜‧麥克莎莉（Mona McSharry）得到奧運100公尺蛙泳銅牌的新聞時，直呼巧合，談到百年前巴黎奧運藝文競賽項目的一個小故事。

楊子葆說，麥克莎莉的銅牌是今年愛爾蘭的第一面奧運獎牌。巧合的是，就在100年前，愛爾蘭做為一個獨立國家的第一面奧運獎牌，是畫家傑克‧巴特勒‧葉慈（Jack Butler Yeats，詩人葉慈的弟弟）在1924年巴黎奧運藝文競賽項目中所得到的銀牌，得獎畫作是《都柏林利菲河泳賽》（The Liffey Swim）。

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畫家葉慈在1924年獲巴黎奧運藝文競賽項目銀牌的畫作〈都柏林利菲河泳賽〉。（楊子葆提供）

在楊子葆即將出版的新書《星星都美麗：都柏林的A-Z》中，紀錄了1924年畫家傑克以畫作拿銀牌這個對愛爾蘭意義重大的故事。這幅《都柏林利菲河泳賽》油畫，現在掛在愛爾蘭國家畫廊一樓大廳展示，讓每一位訪客都能看見並分享100年前的愛爾蘭驕傲。

楊子葆指出，在1912至1948期間，奧運設有藝文競賽項目；1954年因為專業與業餘參賽者定義上的爭議而取消藝文競賽；1956年之後則以奧運文化節目取代藝文競賽。

其實台灣也有人得過奧運藝文競賽項目的獎牌喔，就是台灣籍音樂家江文也，他在1936年與其他日本作曲家代表日本參與柏林奧運的藝術競技，以管絃樂《台灣舞曲》獲得作曲獎，也成為第一位獲得奧林匹克獎牌的台灣人。

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