台灣少女漫畫女王游素蘭風格獨創 獲金漫獎特別貢獻獎

今年金漫獎「特別貢獻獎」得主為漫畫家游素蘭，其畫風細膩、融會東西美學、獨創台灣風格，作品多次被跨界改編為戲劇等，獲評審團認可。 （文化部提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕為鼓勵國人漫畫出版，文化部舉辦第15屆金漫獎，今（1日）公布24件入圍名單，並同時表彰有「台灣少女漫畫女王」之稱的漫畫家游素蘭，其畫風細膩、融會東西美學、獨創台灣風格，作品多次被跨界改編為戲劇等，評審團認可頒發其今年的「特別貢獻獎」。

今年金漫獎評審團指出，特別貢獻獎得主游素蘭的作品畫風細緻優雅，融合東、西方美學精髓，為台灣少女漫畫開創嶄新局面，也樹立了獨特台灣風格的少女漫畫樣式，作品亦多次跨界改編為戲劇作品，對於台灣漫畫發展有特殊貢獻。

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游素蘭在1982年獲得漫畫新人獎並開啟漫畫家職涯，1989年時年22歲便在《周末漫畫》雜誌連載作品《傾國怨伶》，與續作《火王》為「古鏡奇譚」系列，打開中式奇幻的精美古裝風，她還執筆撰寫多部小說，堪稱少女言情界的女王，影響擴及海外，2018年《火王》也改編為電視劇，其他膾炙人口作品亦有《天使迷夢》、《翔龍記》等，並曾獲報刊讀者票選最受歡迎漫畫作品、人物主角及漫畫家第一名。

另，今公布金漫獎24件入圍名單，包含新人獎、跨域應用獎、漫畫編輯獎、年度漫畫獎等，總獎金為275萬元；評審團認為，近年台漫成長快速，題材與敘事多元，因應不同的載體出現各種創作實驗，跨域合作與IP應用也相當活潑，作品選題較以往更具挑戰性與大膽表現，同時也能看到電子載體的發展越趨成熟，有許多優秀的長條式漫畫，讓人更加期待未來台漫發展。

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