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台中市美術家接力展 即日起至9月1日展出洪俊銘畫作

2024/08/01 14:44

洪俊銘作品〈最美的時光〉，一筆一觸描繪孩子歡快俏皮的身影，凝結美好的永恆。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市葫蘆墩文化中心美術家接力展，即日起至9月1日，展出洪俊銘「自成一派：我走、我看、我思、我畫」主題展！洪俊銘以筆畫為鑿刀，刻畫15年來徒步漫遊全台所見的市街老城、常民生活場景，透過義大利文藝復興繪畫風格，映照出濃烈動人、和諧溫暖的台灣風情。

洪俊銘在美國學習設計，後因興趣自學鑽研義大利文藝復興時期的古典油畫，展現個人風格。他滿懷對台灣的熱切情感和關懷，10多年來和兒子一起徒步環台取景，透過緩步前進，將旅行所見及美好記憶融入創作元素，作品〈曾經〉、城市印象媽祖遶境，將神像龍柱、山城海港、市場街區等與日常生活場景轉化為雋永的視覺藝術，希望觀者藉以回味及感受家鄉的珍貴與美好。

洪俊銘表示，他喜歡緊抓即將消逝的東西，用藝術重新詮釋，就好像再度定格在美好的瞬間！洪俊銘有著對生活的熱愛嚮往及對逝去時光物景的不捨。作品最美的時光郊遊樂，一筆一觸描繪孩子歡快俏皮的身影，像是對時間的致敬、凝結美好的永恆；市場閒聊則描繪最能代表地方特色跟文化民情的傳統市場。

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