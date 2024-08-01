奇美藝術獎36年發出1.3億 375人次獲獎

〔記者劉婉君／台南報導〕「奇美藝術獎」邁入第36屆，今日（1）再頒獎給10位獲獎者，累計迄今已有375人次得獎，共頒發獎助金逾1.3億元。

「奇美藝術獎」由奇美文化基金會主辦，今天下午於奇美博物館舉行第36屆頒獎典禮，奇美文化基金會執行長郭玲玲勉勵得獎者，堅持所愛，發揮長才，往夢想邁進，傳承奇美集團創辦人許文龍的精神，樂於助人、樂於分享。

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奇美藝術獎創設於1989年，積極推動台灣藝術文化，培育美術與音樂人才，希望透過獎助金，鼓勵青年學子專心投入創作，未來有更多機會能在藝術舞台上綻放光芒。

今年10位得主，包括具象美術創作類：鍾子逸、溫崎君、李承翰、潘煒中；音樂類：李聿惟、陳為霖、魯郁文、楊舜名、王芙紀、陳品宥。其中，溫崎君、潘煒中、王芙紀均為二次獲獎。

10位得獎者在各自的領域皆有特色，未來可期。管樂組王芙紀主修長笛，曾任Taiwan Connection室內樂團長笛聲部首席，擁有豐富的演出經驗，評審認為她的音樂風格詮釋佳，對比鮮明，有立體感。鋼琴組21歲李聿惟，是本屆最年輕的得獎者，目前就讀於美國奧柏林音樂學院，演奏沉穩動人且熱情洋溢。弦樂組陳為霖的小提琴演奏技巧純熟。同樣主修小提琴的魯郁文，音色的變化令人注目。楊舜名主修大提琴，演奏技巧極為穩定。聲樂組陳品宥，目前就讀於義大利國立布雷西亞音樂院，具有敏銳的音樂直覺，對樂曲詮釋相當到位。

美術類部分，西畫組鍾子逸的作品既有宏大的視野，又有富含詩意的氛圍，筆法細膩，構圖完整度高；溫崎君為二次獲獎，作品以細膩的線條描繪帶出深厚的情感。連續2屆獲獎的雕塑組潘煒中，木雕作品精確刻畫人物型態，刀工細膩、技巧到位；雕塑組李承翰運用木頭與纖維兩種不同材質，大膽呈現木頭的紋理質感與染上鮮豔色彩的纖維，作品形成強烈對比，極具創意巧思。

奇美文化基金會表示，第37屆「奇美藝術獎」將於10月開放報名，包括具象美術創作類（西畫與雕塑）共4名，音樂類（鋼琴、弦樂、管樂和聲樂）共6名，每位得獎者可獲得為期1年、每月3萬元的獎助金。詳情可上奇美博物館官網（www.chimeimuseum.org）查詢。

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