台中辦「藝起Art go go」 在各區揪「四方起藝」

台中辦「藝起Art go go」在四大藝文中心揪「四方起藝」。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文化局進行場館升級計畫，推「藝起Art go go——山海屯城四方起藝」系列活動，在四大文化中心等登場，邀請15個台中市或全國傑出演藝團隊的表藝團體演出，盼各文化中心發展其特色，並安排常態表演活動，讓民眾生活中養成欣賞藝文習慣。

文化局表示，今年「藝起Art go go」系列活動收到全國43組團隊精采計畫，經過激烈競爭與評選，共計15組團隊脫穎而出。將在台中市中山堂、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心等四大藝文中心演出，其他部份則前進台中國家歌劇院等場館展演。

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文化局指出，今年甄選作品多元，包含新馬戲團隊「狂夢藝術」8月23日在台中市中山堂以新馬戲觀點翻轉「公園遊具」，其作品結合裝置、肢體與物件，用超乎想像的創意，帶領觀眾一起冒險；「凡徒表演藝術」25日推出「共生效應」，以街舞和現代舞探討在數位化和虛擬化的當代社會中，人際真實互動的珍貴性。

此外，傳統藝術類也有多個團體入選演出，獲台中市表演藝術金藝獎肯定的「國光歌劇團」，9月7日在台中市均安宮廣場演出經典劇目「碧波情緣」；「中國太陽園掌中劇團」於8月31日在港區藝術中心演藝廳演出「情義」，以金光戲呈現七爺與八爺的動人情誼。同時也鼓勵團隊結合文化資產展現創意，邀請共鳴室內樂團10月在國定古蹟霧峰林家萊園舉辦台灣民謠的弦樂演出。

文化局表示，各文化中心更結合特色定位，媒合駐館團隊安排展演節目，包含大墩文化中心辦理台中玩劇場藝術節，增加市民親近劇場機會；屯區藝文中心舉辦「藝翔奇境」科技跨藝特展，以在地場館做為科技與藝術啟發的據點，發展場館特色定位等。

首場推出「藝術節慶」類型活動，由九天民俗技藝團8月3日及4日，推出結合戰鼓和三太子的「廟埕時光同樂會」，可以看表演、體驗家將臉譜彩繪及擊鼓外，還有民俗講堂以及充滿懷舊美食的廟口市集等精采活動，邀請親子一起來感受濃厚的人情味與傳統文化。

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