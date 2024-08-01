（影音）5G專網結合藝術展演 打造中軟大里藝術廣場成示範場域

大里藝術廣場結合5G專網，能將小提琴演奏即時異地表演和互動直播。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕數位發展部數位產業署攜手大買家推動「大里藝術廣場5G專網策展與國際科技AI展演創新應用計畫」，為民眾提供新形態的沉浸式科技藝術饗宴，將大里藝術廣場打造為5G科技藝術展演基地，成為新媒體、展覽、表演、文創等團隊實證及展演的絕佳場域，今天舉行記者會，現場由音樂家進行小提琴演奏，即時異地表演和互動直播，讓民眾感受專網同步演出的效果。

「大里藝術廣場5G專網策展與國際科技AI展演創新應用計畫」今天舉行成果發表，中陽集團董事長張博鈞（右7）、數發部數產署主秘黃雅萍（右6）邀請大家到場欣賞。（記者陳建志攝）

中陽集團董事長張博鈞表示，本次執行5G計畫，希望在大里藝術廣場這個同時具備科技和藝術文化量能的場域，創造新形態展演的數位環境，推動創新的合作模式，讓中部民眾有機會感受更獨特的展演活動，展出時間從即日起9月30日。

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數發部數產署主秘黃雅萍指出，數發部希望5G專網專用能做出標竿，讓各行各業能仿效，因此去年就找了13個不同產業合作，想知道5G能扮演何種角色，稱讚大里藝術廣場的藝術展演非常成功，透過手錶將參與者的心跳等數據匯集成一個共同的創作。

計畫主持人、中陽集團策略營運處張聞雨處長表示，此計畫在大里藝術廣場內建構三個不同的場景，分別為「夢（主展場-B展覽館） 」及兩個「異夢分子 I & II（國際演藝廳和宙影幻鏡） 」，通過5G專頻專網即時異地表演和互動直播。目的在為創新或專業的新媒體藝術家、表演者、展覽者、和活動組織者提供一個示範場域，建立5G展演的科技應用。

大里藝術廣場結合5G專網與AI，創作出夢幻的科技藝術影像。（記者陳建志攝）

此次更與國際新媒體藝術團隊「OUCHHH Studio」合作，導入全球頂尖的數據藝術策展，將5G專網技術結合AI人工智慧及大數據演算，觀眾可透過手錶，將手部運動資料經5G專頻專網傳輸到運算主機，經過AI演算法轉化成夢幻的科技藝術影像，再透過5G專頻專網將科技藝術影像傳輸到B展覽館中，並與觀眾進行訊號互動，展現5G大頻寬、低延遲和多點連結的特性，創造出特別的沉浸式體驗。

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