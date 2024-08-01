（影音）竹北新瓦屋國寶大師劉興欽91特展 8/3開幕親簽限量作品

《老可愛 劉興欽國寶大師91特展》今（1日）起至10月31日，在新竹縣新瓦屋客家文化保存區的匯客市藝文設計展出。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕高齡91歲的國寶漫畫大師劉興欽怎麼踏上漫畫之路？他的漫畫為什麼獨具特色？《老可愛 劉興欽國寶大師91特展》今（1日）起至10月31日，在新竹縣新瓦屋客家文化保存區的匯客市藝文設計展出，8月3日上午10點30分開幕茶會，劉興欽老師將現身分享創作小故事及作品導覽。

策展人賴源欽除了帶來劉興欽老師幽默風趣的代表作《喜相逢》系列小品和珍藏漫畫書。（記者廖雪茹攝）

策展人賴源欽表示，劉興欽老師一生堅持「漫畫是創意的源頭，藝術是歷史的記錄」創作理念，著有漫畫、童話、教材及多項發明專利，因其獨特的漫畫風格和對台灣民俗文化的深入理解，成為享譽國際的漫畫家、藝術家、教育家、發明家，更獲得六位總統的召見勉勵。

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劉興欽的《劉家拜拜我作客》為主題作品，恰好融入新瓦屋傳統客庄「家」及「聚落」的意象，轉化為「歡聚」氛圍。（記者廖雪茹攝）《老可愛 劉興欽國寶大師91特展》今（1日）起至10月31日，在新竹縣新瓦屋客家文化保存區的匯客市藝文設計展出。（記者廖雪茹攝）

賴源欽分享，劉老師在橫山大山背長大，當時每天赤腳走1個半小時到豐鄉國小上學，冬天下霜很冷，經常遲到，日本老師會用藤條打，他被打到怕了，只要遲到就不敢上學，未到校期間他跑到如來寺石窟，用泥巴捏神像，意外開啟了他漫畫的源頭。

賴源欽說，劉老師認為漫畫最重要的傳承就是用道德作基準，所以他的漫畫不會有暴力和色情；同時認為，創新要與AI和動漫作結合，創新絶對不能違背道德的精神。因為創造機器人漫畫，他的發明獲得紐倫堡金牌獎，所以他在民國80年就以科技移民的身分移民美國。

縣府文化局長章宗耀表示，劉興欽老師孜孜不倦持續創作的精神令人欽佩，他是新竹縣之光、台灣之光，更是世界的華人之光！

《老可愛 劉興欽國寶大師91特展》今（1日）起至10月31日，在新竹縣新瓦屋客家文化保存區的匯客市藝文設計展出。（記者廖雪茹攝）

匯客市藝文設計負責人蔣育鳳表示，本展主視覺以作品《劉家拜拜我作客》為主題，恰好融入新瓦屋傳統客庄「家」及「聚落」的意象，轉化為「歡聚」氛圍，展場將展示漫畫手稿、民俗畫及小品創作等40幅作品及70本珍藏漫畫書，讓觀展者一飽眼福，回憶兒時搶看漫畫的情境！

賴源欽除了帶來劉興欽老師幽默風趣的代表作《喜相逢》系列小品，還有民俗畫系列作品，如《褒忠義民大家拜》以細膩筆觸和豐富色彩，彰顯客家文化在台灣社會中的重要地位與深遠影響。展覽期間，劉老師特別準備親簽限量的藝術微噴作品，歡迎粉絲收藏。

展覽詳情及預約導覽請至FB【匯客市藝文設計（質．野餐）】粉絲專頁或電洽：0910-943465蔣育鳳、0935-035415賴源欽。#

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