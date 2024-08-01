探索港都與府城的藝文薈萃 晶英國際行館ｘ台南晶英酒店推出「藝享雙城」專案

「藝享雙城」專案，入住台南晶英酒店即贈高美館「瞬間–穿越繪畫與攝影之旅」入場券2張。（晶英國際行館提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近期有許多重量級的展覽，高雄晶英國際行館與台南晶英酒店聯手打造夏日藝文雙城遊，攜手推出「藝享雙城｜晶英國際行館ｘ台南晶英酒店聯賣專案」，雙人入住晶英國際行館18坪御典房型與台南晶英酒店海東客房各1晚，專案內含高雄市立美術館特展「瞬間–穿越繪畫與攝影之旅」與金馬賓館當代美術館入場券，邀請旅人走訪壽山山腳下的金馬賓館，感受歷史建築與當代藝術的完美相融，沉浸藝文馨香。

「藝享雙城」專案內含晶英國際行館住宿。（晶英國際行館提供）

以「藝術與當代設計」做為經營核心的晶英國際行館，其雅緻奢華的室內風格設計，自開幕以來曾獲無數國際大獎，今年更獲頒有建築界米其林之稱的「英國國際地產大獎」—台灣娛樂休閒類建築代表（International Property Awards — Leisure Architecture Taiwan）。晶英國際行館亦被譽為「可以住的美術館」，旅客欣賞豐富的館藏藝術之餘，也可以預約專人藝術導覽，傾聽全館每一個角落，獨一無二的藝術品故事，同時體驗藝術融入生活的療癒力量。此次入住「藝享雙城｜聯賣專案」即贈金馬賓館當代美術館入場券2張。

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坐擁壽山山景的金馬賓館。（永添藝術．金馬賓館提供）

坐擁壽山山景的金馬賓館曾是軍人出發外島駐紮地的中繼站，這棟歷史建築乘載了無數國軍同胞30年的聚散離合，退役後由永添藝術歷時兩年的建築規整與文史工作，還原了這棟具有折衷主義特色的建築風貌，並在2018年重新以當代美術館之姿面世，成為新時代藝術的搖籃。金馬賓館現正展出5週年特展「感應未來：傑圖利奧・阿維亞尼」（Responsive Vision: Getulio Alviani），本次特展是繼2018年MoMA紐約現代藝術博物館展出後，藝術家首度在亞洲登場的完整回顧展，本次展演只到10月27日，感受深具未來感與啟發性的作品，預訂並入住「藝享雙城｜聯賣專案」，體驗藝術與頂級住宿的雙倍享受。

馬賓館5週年特展「感應未來：傑圖利奧・阿維亞尼」 。（永添藝術．金馬賓館提供）

台南晶英酒店座落於繁華的中西區，步行可抵達孔廟文化園區與五條港文化園區，入住房客可以一窺文史典藏與人文風貌，大啖百年老店美食。整體飯店設計與細節巧妙地將儒家理念、台南歷史地位風範及現代建築風格融為一體，本次專案搭配採光明亮、寬敞舒適12坪的「海東客房」，翌日盡享府城風味或西式自助式早餐，平日週二至週四入住還能免費報名「府城散步小旅行」，穿梭巷弄感受舊城區的美好。預訂本次專案，入住台南晶英酒店即贈高雄市立美術館被譽為「此生必看」的「瞬間–穿越繪畫與攝影之旅」入場券2張。高美館亦於8月9日、9月20日推出週五音樂會，邀請旅客同時享受視覺與聽覺的雙重饗宴。

台南晶英酒店海東客房，平日入住還能免費報名「府城散步小旅行」。（台南晶英酒店提供）



晶英國際行館說明，2024年「藝享雙城｜聯賣專案」內含平日雙人入住晶英國際行館與台南晶英酒店各1晚，每房附兩客早餐，專案搭贈高雄市立美術館「瞬間–穿越繪畫與攝影之旅」入場券2張與金馬賓館當代美術館入場券2張，優惠期間（即日起至10月15日）可透過晶英國際行館或台南晶英酒店官網預訂，10月30日前旅客可隨興選擇入住日期，一次走訪2座城市的藝文風貌，與2間頂級飯店的超值住宿體驗。更多專案詳情洽詢訂房專線07-9730111，或詳詢晶英國際行館官網。

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