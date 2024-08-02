陳昭賢帶母闖元宇宙 孫翠鳳不懂嘆：過程虛累累

以明華園經典作品 《韓湘子》為靈感，結合李英宏音樂創作的MV畫面。（明華園總團提供）

（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕擁有95年歷史的明華園總團，在傳承上逐漸看到第3代接班經營的準備，第2代總團長陳勝福與無敵小生孫翠鳳的女兒陳昭賢，大膽挑戰經營者的未來視野，跨界探索歌仔戲的「元宇宙」，實驗性的新作，即將在明華園總團專屬的虛擬劇苑中全球首播。

這個名為「明華園總團元宇宙」的嶄新計畫，邀請知名音樂人李英宏與賽博台客樂團美秀集團，從明華園經典作品 《韓湘子》與《冥戰錄》中汲取靈感，創作融合歌仔戲與台式搖滾特色的音樂，並結合4D views科技製作音樂概念影片，推出「元宇宙雙經典」。

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孫翠鳳與陳昭賢母女在記者會上幽默對話，百無禁忌。（記者凌美雪攝）



陳昭賢昨率創作團隊召開預告記者會，身為第2代台柱的孫翠鳳現身說法，提到參與此計畫的過程，自嘲很不懂，只聽女兒交代她，發通告就出現，會跟很多不同領域創作者合作，要她做什麼就配合，沒想到光拍一個360度全視角的動態3D模型，就把她折騰得「虛累累」，最後女兒還跟她說，為了與現代結合，到時候不會有「孫翠鳳」出現。

陳昭賢則解釋，因為4DViews 容積擷取技術是一種塑造的功能，可將真人的動作與外觀，包含妝髮、服裝、配件等，以數位化方式真實記錄下來，產出360度全視角的高品質動態3D模型，成為似真非真的孫翠鳳人物，可隨意放大、縮小、扭曲、變形，陳昭賢對孫翠鳳開了一個很大膽的玩笑說，「就是有一天妳百年後，我還有這個偶可以看。」孫翠鳳驚訝地說，「意思是提早幫我做一個雕像嗎？」陳昭賢笑回，「對，而且放在元宇宙裡。」

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