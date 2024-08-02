台南5G文化科技應用展 祭出逛夜市、談戀愛沉浸式體驗

Freelancers團隊作品《VR台南夜市控》，讓觀者能夠在虛擬實境中真實感受到台南夜市的熱鬧氛圍。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕第3場「5G文化科技應用Demo展」即日起至8月11日在台南登場，藝術家及團隊以5G技術結合台南在地文化元素，祭出「多人互動」的科技應用作品，以實境體驗逛夜市、談戀愛，展現台南浪漫迷人的一面。

南台科技大學獲文化局及數位發展部數位產業署「地方特色整合5G應用與落地計畫」支持，運用5G科技翻轉台南古城，即起於MoreReal Lab台南5G創新文化科技實驗基地舉辦第3場5G文化科技DEMO展，祭出2檔展覽分別是藝術家潘奕丞的《愛情的愛情》以及Freelancers團隊的《VR台南夜市控》，2組作品都是結合5G技術與台南在地文化元素，呈現「多人互動」創新設計作品。

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藝術家潘奕丞的作品《愛情的愛情》將5G科技融入台南地標性建築呈現。（記者王姝琇攝）

《愛情的愛情》結合台南在地新創公司艾酷視數位設計，將其作品《亞當與夏娃》製作成多人互動擴增實境（AR）遊戲。該作品運用5G傳輸和VPS（視覺定位系統）技術，精準同步多人遊戲體驗，讓觀眾感受愛情的魔力。

潘奕丞指出，除了5G科技運用之外，在互動場景設計融入安平古堡、赤崁樓等台南地標性建築，結合甜蜜元素和中西方愛情故事敘述，另於文創園區入口設計一座巨大愛心裝置「i愛醬」呼應主題，高達3公尺的巨型裝置，展現台南浪漫迷人的一面。

藝術家潘奕丞設計巨大愛心裝置「i愛醬」於文創園區入口，展現台南浪漫迷人的一面，吸引許多民眾駐足拍照打卡及體驗。（記者王姝琇攝）

《VR臺南夜市控》互動體驗作品則是充分利用5G的高速度、廣連結和低延遲特性，讓觀者能夠在虛擬實境中真實感受到台南夜市的熱鬧氛圍。不僅如此，觀眾還能與他人同步體驗夜市遊戲，共享這段獨特的夜市之旅，重溫昔日美好記憶。

南台科技大學副校長王振乾說，這次「5G文化科技應用Demo展」為系列展出，第1場大獲好評，加碼推出第2、3、4場，持續到10月，每場展覽都有新團隊與作品亮相；第3場即日起至8月11日，於MoreReal Lab台南5G創新文化科技實驗基地展出，敬邀民眾親身體驗台南在地文化與5G科技相融合的嶄新風貌。

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