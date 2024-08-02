中市將於17日在中山堂舉辦「稅樂搖曳 逍遙夜」音樂會 捐發票換門票

台中地稅局舉辦「稅樂搖曳_逍遙夜」音樂會，捐發票換門票（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府地方稅務局將於8月17日在中山堂舉辦「稅樂搖曳 逍遙夜」音樂會，演出卡司陣容堅強，特別是喜愛「七海刀狼」沈文程的好朋友，千萬不要錯過。地稅局表示，即日起至8月8日開放以雲端或紙本發票兌票，募集發票將捐贈社福團體，邀請民眾一起聽好歌、做好事。

地稅局長沈政安表示，「稅樂搖曳 逍遙夜」將於8月17日晚間7時30分在中山堂熱鬧開唱，演出嘉賓陣容強大，跨越世代聯合演唱，除了出道逾40年的「雙金歌王」沈文程外，Ray黃霆睿、陳佩賢、南西肯恩、守夜人等皆是年輕人心目中的實力派偶像。現場還有抽獎好康，獎品有黃金墜飾、空氣清淨機、西堤雙人餐券、藍芽音箱、全聯禮券500元等大獎；當天如無法親臨現場，地稅局「中市稅輕鬆」臉書粉專將提供線上Live直播，也有機會抽中全聯禮券600元。

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地稅局表示，想要參加演唱會的朋友們，只要在8月1日至8日期間，到指定地點捐贈今年7月至8月實際付款金額10元以上的紙本發票正本8張或雲端發票3張，就能兌換1張入場券，每人限換6張，數量有限，兌完為止。平日上午8時30分到下午4時30分（中午12時至下午1時休息），可以到地稅局所屬文心、大智、大屯、東勢、東山、豐原、民權及沙鹿分局兌換；也可於圖書館開館時間至市立圖書館總館、西區、北區、西屯、溪西、葫蘆墩、潭子及李科永紀念圖書分館兌換（圖書館僅受理紙本發票捐贈兌票）。

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