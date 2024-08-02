「2024 驚艷泰國旅遊展」8/10～11台北車站登場 眾多驚喜及旅遊優惠產品誘客

「2024 驚艷泰國旅遊展」8月10至11日在台北車站登場，歡迎民眾前來感受泰國魅力。（泰國觀光局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕泰國擁有豐富的人文及多元的旅遊元素，一直是旅遊市場的寵兒，為了讓台灣遊客獲得更多的泰國旅遊資訊，泰國觀光局（TAT）於8月10至11日，上午11點至晚上7點30分，在台北車站1樓大廳舉辦「2024驚艷泰國旅遊展」活動，共有多達30個攤位，不只有泰國旅遊產品介紹，還有各種精采表演節目、泰式服裝體驗、泰國BL/GL劇粉絲見面會、品嘗泰國美食等，讓參觀民眾盡享如身處泰國旅遊般的樂趣。

泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓歡迎大家來參加「2024 驚艷泰國旅遊展」。（泰國觀光局提供）

泰國觀光局表示，此次活動結合台北市政府觀光傳播局、國立政治大學、泰國商務處及泰國駐台各級政府機關等單位共襄盛舉，是推廣泰國展延台灣免簽證一系列慶祝活動，藉由此活動增進台泰之間的友好關係。此次旅展更強調行銷主題「驚豔泰國：您的旅遊故事永不結束」，歡迎民眾一起到泰國探索全新的旅遊體驗，留下一段深刻且難忘的回憶。除了泰國政府推動的軟實力及「泰國五大必做之事」以外，吸睛亮點為獨特而聞名世界的水燈節，以環保素材製作水燈，基於展現泰國觀光局十分重視永續發展，當民眾走進展場，就能感受到水燈節浪漫的氛圍。

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「2024 驚艷泰國旅遊展」多達30個攤位，有17家業者共同推廣泰國行程。（泰國觀光局提供）

此外，展場有17家業者共同推廣泰國行程，包括東南、雄獅、開新、可樂、品冠、世興、天海、KKday、山富、台鋼燦星、旅天下、樂活、My ProGuide、盈達旅行社，以及亞洲航空、泰國航空與泰越捷航空公司參展，將為旅客帶來全新的泰國行程，更多元的旅遊體驗，並推出優惠。現場購買行程即享優惠，包含機票優惠活動、泰國美食餐廳、泰國名產等。舞台方面，為了展現泰國深具多元而豐富的文化特色，特別從泰國邀請專業舞蹈團，如泰國傳統表演、泰拳表演、當代泰國音樂演奏、泰國第一季《變裝皇后秀》冠軍的精采表演，與大家互動同樂的泰國BL/GL劇粉絲見面會，包含Moss-Bank、Noon-Praewa、Zan-Chisha、Nam Juthamas等藝人。現場活動還有泰國南部的拉茶技藝、雨傘彩繪、泰式料理烹飪示範、泰式按摩體驗、泰國傳統服飾體驗、拍貼機體驗，讓所有參展人有如身臨其境的泰國風情。現場還有抽獎活動，只要來攤位消費就能參加抽獎，如泰國大象褲、花襯衫、草藥鼻通等小紀念品，最大獎項有泰國機票及住宿券。

泰國觀光局台北辦事處莎莉蔓處長表示，今年1～7月（截至7月25日）台灣赴泰國旅遊人數已達61萬人次，在泰國開放台灣免簽證延長停留60天之後，期盼在今年能完成台灣赴泰旅遊達百萬人次目標。歡迎大家來參加「2024驚艷泰國旅遊展」的活動，共同歡樂體驗泰國文化、美食、精采表演，也歡迎大家到泰國旅遊，體驗最道地的泰國風情。

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