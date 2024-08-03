風中燈牽亡歌陣「過路關」首登文化奧運 田都元帥跨海出差到法國了

林宗範紅頭法師扮相，引巴黎觀眾好奇目光。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕從事牽亡歌10餘年的月琴師林宗範，於巴黎時8月3日晚上9點帶領風中燈牽亡歌團首次登上文化奧運台灣館。有別於在大舞台上的表演，風中燈牽亡歌團在更貼近觀眾席旁的小空地進行歌陣儀式演出。

林宗範不只將傳統香亭搬到巴黎，更將田都元帥神尊請到巴黎文化奧運，他更特製田都元帥的香火護身袋，帶來巴黎，贈送給前來台灣館的民眾做｢文化交流」。當曲子進行到〈遊花園〉時，現場在地觀眾跟著曲調輕輕搖擺身體。有法國民眾表示，雖然不懂歌詞的意思，但是透過曲調還是能感受到台灣傳統文化的色彩，「葬禮的歌曲居然聽起來是開心的。」

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林宗範（右）不只將傳統香亭搬到巴黎，更將田都元帥神尊請到文化奧運台灣館現場。（記者董柏廷攝）

出發前，即在故鄉後壁進行6次彩排的林宗範表示，實際來到法國沒有那麼緊張。風中燈牽亡歌團演出前，撥放一段恆春歌調〈思想起〉的影片做為序曲，藉長輩的視角唱出兒子要渡過黑水溝前往台灣，延請法師開路，希望神明保佑他一路平安的心情。出發前即在故鄉後壁進行6次彩排的林宗範說明，「此次特別以『拼．出海』為名，其實也象徵祖先渡過黑水溝來到台灣的用意，將〈牽亡歌〉中的『過路關』與先民划船過江的故事連結。」

風中燈牽亡歌團在更貼近觀眾席旁的小空地進行歌陣儀式演出。（記者董柏廷攝）

牽亡歌陣是在親人過世後，為了牽引亡魂，請道士或靈媒唱之歌，沿途灑出向鬼神買路的「黃符古仔紙｣，引領亡魂能順利通過地府各大關卡，到達十殿受審，傳統的演唱曲目一套包含「請主名單、請營調兵、請各方眾神、開路關、獻紙錢、五代英雄、遊五殿、遊十殿、遊十二月花園、六角亭、拜觀音、奠酒、唱目連經、辭神」，此次林宗範為文化奧運設計，精簡曲目，包含〈東營〉、〈路關〉、〈拖船〉、〈角色亮相（自我介紹）〉、〈遊花園〉，他強調雖然精簡，但仍然保留原汁原味，甚至將幾十年無人再做的口白、老韻與演員身段搬進花都，也讓團員們重溫年少學藝的時光；走位也隨著現場調整，讓紅頭法師、老婆、小旦、尪姨繞著香亭走的範圍更擴大。

巴黎觀眾爭搶田都元帥的香火護身袋。（記者董柏廷攝）

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