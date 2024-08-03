（影音）明信片穿上身 百年古蹟台灣文學館化身時尚伸展台

台灣文學館光廊變身「綻放—台南400時尚秀」伸展台。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前身為台南州廳古蹟的國立台灣文學館，今（3）日首度舉辦時尚秀，文學光廊化身伸展台，26名素人模特兒將「祝福台南」明信片穿上身，舉手投足間散發獨特文化魅力，也為今年「台南400」走出文化創意新詮釋。

台灣文學館文學光廊今天化身時尚秀伸展台。（記者洪瑞琴攝）

台灣文學館前身是原台南州廳古蹟，於日治時期1916年落成。這場別開生面的「綻放-台南400時尚秀」，由服飾品牌Jin Garden創辦人黃秀瑾，以3位傑出藝術家江賢二、劉鳳儀、渡邊勝則創作的明信片發想，採用永續循環素材打造美麗布花，在紅磚、拱廊的百年古蹟氛圍中，為觀眾帶來全新的視覺饗宴。

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台灣藝術時尚協會董事長陳郁秀壓軸登場。（記者洪瑞琴攝）

設計師黃秀瑾說，每1件作品都是1首行走的詩篇，服裝不僅是穿在身上的布料，還是一種藝術的表達，一種文化的傳遞，更是對台南400最美好的「行走的祝福」。

台灣文學館今天別開生面舉行「綻放—台南400時尚秀」。（記者洪瑞琴攝）

台文館長陳瑩芳說，台文館首次舉辦時尚秀，在博物館空間中，展現文學與各種形式創作跨界及對話的可能性。除了於時尚秀中亮相的藝術家明信片，「Tainan 400 Mail Art-郵遞藝術展」在台文館及知事官邸生活館兩地，展出來自台灣、日本、韓國、新加坡、泰國、印度等19國，超過600件作品。郵遞藝術展將展到8月31日，歡迎民眾觀展，在世界捎來的滿滿祝福中，看見台灣多元文化樣貌與珍貴價值。

時尚秀活動由白鷺鷥文教基金會、台灣藝術時尚協會主辦，國立台灣文學館合辦，藝文、設計各界貴賓均到場共襄盛舉。

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