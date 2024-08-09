壯圍土礱間變身攝影藝文沙龍 宜縣老屋新生再添典範

「月英ㄟ土礱間」活化改造後華麗變身，成為攝影藝文沙龍共享空間。（宜蘭縣政府提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕以前的「土礱間」（碾米廠）變身成攝影藝文沙龍共享空間！宜蘭縣政府辦理老屋新生命計畫，壯圍沙丘旁的公館老屋「月英ㄟ土礱間」，由北漂回鄉的宜蘭女攝影師吳宇童進駐營運攝影藝文沙龍「時光窩窩共享空間」，為老屋新生再添典範。吳宇童將藉由攝影專業，扮演駐地記者角色，進行在地攝影回饋地方。

「月英ㄟ土礱間」改造後，變身為攝影藝文沙龍「時光窩窩共享空間」，為老屋新生再添典範。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府自2019年起，致力扶植有意投入老屋活化與產業發展的個人及團體，媒合青創人才與在地老屋屋主，提供平台協助補助修復空間資源。2020年推出的《壯圍老屋新生命》示範計畫，成功讓壯圍古亭何興雜貨店及新麗蘭美髮兩棟老屋，精彩變身為美味蛋糕店「藏甜手作坊」及結合有機農產、環境守護與藝術創作的特色空間「木予田商行」。

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「月英ㄟ土礱間」由北漂回鄉的宜蘭女攝影師吳宇童（右），進駐營運攝影藝文沙龍「時光窩窩共享空間」。（宜蘭縣政府提供）

2022年，縣政府將補助範圍拓展至全縣，位於阿里史冷泉旁的嬸婆家老屋，也是《蘭陽老屋新生命2.0》計畫的媒合成果；今年壯圍公館老屋「月英ㄟ土礱間」也成功變身，展現全新風格，成為「愛時光攝影工作室Ǹ時光窩窩共享空間」，並已完成試營運正式啟用。

縣府表示，「土礱間」就是以前的碾米廠，1940年代，除了米糧交易與加工，也有宛如金融中心與交流的功能，那個年代，電視、收音機都不普及，多數人還未有識字機會，老屋主月英（土礱間經營者）會為到訪村民，耐心讀念報紙，「土礱間」成為傳遞資訊與情報的交流聚會所。

壯圍沙丘旁的公館老屋「月英ㄟ土礱間」，原本是閒置老舊，縣府輔導改造重整。（宜蘭縣政府提供）

「土礱間」後閒置無人居住，而今華麗轉身生攝影藝文沙龍，攝影師吳宇童說，「時光窩窩」將延續土礱間的共享精神， 將老屋規劃為成美侖美奐的攝影棚共享工作室，結合周邊壯圍沙丘旅遊服務中心沙丘地景文化，希望能成為旅遊觀光遊程景點之一。

「時光窩窩」也加入壯圍土地教育協會，吳宇童表示，未來希望藉由更深入了解在地，並以駐地記者概念進行在地攝影，捕捉在地的美好，利用自己既有能力資源回饋在地。縣政府表示，持續進行全縣老屋活化運動，歡迎有興趣青年踴躍提案。

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