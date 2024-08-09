在旅程中品味生活享受獨處時光 長榮鳳凰打造me time度假樂趣

長榮鳳凰在1樓大廳換上色彩繽紛的水波紋地毯及沙發，營造閒適度假感及溫馨的迎賓氛圍。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕旅行不僅是跳脫日常生活的假期，也是品味生活的另一種延伸方式，現代人的旅行規畫，已經不流行把行程填滿、走馬看花，講究的是能夠在旅程當中有更深入的體驗，以緩慢自在的步調，充分享受與自己對話的me time（獨處時光）。坐擁礁溪溫泉的長榮鳳凰酒店（礁溪），深知旅人來溫泉區度假的需求，今夏重新妝點館內，從細膩的獨處角度切入，並推出多項優惠住宿專案，邀請旅人重新感受me time的度假樂趣。

手作水果造型磁鐵/鑰匙圈課程，讓遊客創造美好的旅行回憶。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）

首先是營造度假感，一走進長榮鳳凰1樓大廳，映入眼簾的是色彩繽紛的水波紋地毯及沙發，以象徵親水的深藍色系與代表溫暖豐收的橘黃，打造悠遊閒適的氣氛。5樓千坪慢活SPA也有一番全新風貌，戶外泳池區全新打造發呆亭，旅人可以在此坐臥放鬆，品嘗無限量供應的飲料與點心，不論是躺著看書聽音樂，都是絕佳享受。室內SPA水區吧台，也提供多樣化自助飲料BAR及點心、冰品，適合來段悠閒慵懶的池畔獨處時光。戶外泳池區日間有水上消暑趣味遊戲，夜晚有全台首創夜間漂浮飲料BAR與輕音樂相伴，加碼浮誇大泳圈，讓旅客拍出夏日時尚大片。3樓手作教室有手作水果造型磁鐵/鑰匙圈課程，與水果杯子蛋糕或餅乾的DIY烘焙活動，創造美好的旅行回憶。

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長榮鳳凰酒店（礁溪）客房洗沐用品全面升級，採用法國LVMH集團品牌Cha Ling（茶靈）。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）

歇宿高級旅店，客房沐浴用品也是寵愛旅人的細節之一。長榮鳳凰酒店（礁溪）表示，響應政府環保政策，客房洗沐用品不提供小瓶裝，藉此全面升級，所有客房採用法國LVMH集團匠心打造，結合奢華與永續發展的護膚品牌Cha Ling（茶靈）。香氛靈感來自古茶林，前調是清新白茶混合小蒼蘭與沁甜的梨，彷彿引領旅人步入茶林，中調是茉莉和白牡丹的香氣，渲染一絲雨後的桂花香緩緩散發，最後被白麝香和沉靜的馬黛茶以及克什米爾木香環繞，使用過程感受細緻優雅的香氛滋潤。

榮鳳凰酒店（礁溪）即日起至8月31日推出「果然夏日瘋」住房專案，有浮誇大泳圈讓旅客拍出夏日時尚照片。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）

除了夏季全新推出的「果然夏日瘋」住房專案，目前長榮鳳凰酒店（礁溪）也針對觀光同業推出「觀光伍告桑」一泊一食優惠專案，凡於餐飲業、航空業，旅遊業、旅宿業任職，或是餐飲及旅宿觀光休閒相關科系之教職員及學生，皆可享專屬優惠，平日入住再享空房升等（每日數量有限）。此外，配合宜蘭縣推動在地觀光，凡於長榮鳳凰酒店住宿的房客，退房當日可憑住宿滿額的紙本發票，免費兌換宜蘭國際童玩藝術節入園憑證，發票金額滿2,000元可兌換1人免費入園、滿8,000元可免費兌換4人免費入園，享受延伸至館外的宜蘭歡樂之旅。更多相關訊息詳詢長榮鳳凰酒店（礁溪）官網。

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