「萌虎」人力銀行！2024「紙風車文藝工作大隊」徵才招募開跑

2024紙風車文藝工作大隊招募全職「藝術行政」、「社群行銷」、「劇場技術」及「合作演員」，即日起至8月15日。（紙風車提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為擴大徵才，紙風車文教基金會辦理「2024紙風車文藝工作大隊招募計畫｣，強力徵求跨領域人才，為台灣孩子做事，今（9）日上、下班時刻，一行穿著紙風車制服的黑衣人，率領一隻可愛的萌虎上街頭舉牌，逗趣畫面吸引不少民眾駐足拍照。

紙風車表示，「2024紙風車文藝工作大隊招募計畫」邀全職人員、演員現身說法，以及志工、觀眾分享這些年進入紙風車為台灣孩子服務，帶來美好的感動及自我實踐的成就感，但紙風車龐大的演出動能，以及永續傳承的理念，希望透過此次徵才有更多跨領域年輕人加入，於是紙風車出奇招，在上班時刻，發動全職人員及演員，帶著6面240公分高，寫著「紙．風．車．徵．才」的大牌子，到台北車站前與新光三越的路口，舉牌吸引周圍上班族注意，一行人更帶上劇團最受大人小孩歡迎的「萌虎」，在路口和大家打招呼，沿著公園路直走到臺灣博物館，沿路民眾經過時，熱情和萌虎打招呼及拍照，下班時刻則移師西門町6號出口前。

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紙風車劇團團長任建誠說明：「在各界都在搶人才、以及網路社群發達的時代，紙風車只能出奇招，藉由快閃活動展現劇團工作多元、有趣及充滿挑戰，同時將紙風車的熱情與活力傳達出去，希望創造話題與聲量，讓走過、路過的朋友，拍下照片、影片在社群媒體及朋友間傳播，期待有更多懷有夢想的人加入紙風車。」

2024紙風車文藝工作大隊招募全職「藝術行政」、「社群行銷」、「劇場技術」及「合作演員」，即日起至8月15日止，詳詢紙風車劇團臉書粉絲頁與2024紙風車文藝工作大隊招募網（https://bts.paperwindmill.com.tw/pwmbts/joinus-23013）

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