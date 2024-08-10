屏東縣籍駐德劇院聲樂家石易巧 8/25返鄉獻唱

屏東籍駐德劇院聲樂家石易巧將返鄉獻唱。（屏東縣政府文化處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東籍駐德劇院聲樂家石易巧，2012年起擔任德國烏爾姆劇院駐院歌手，迄今已12年；今年首次回鄉舉辦專場音樂會，並攜手其劇院夥伴首席男高音馬庫斯．弗蘭克（Markus Francke）與鋼琴家克雷門斯．穆勒（Clemens Müller）於8月25日下午3時在屏東演藝廳音樂廳演出。

石易巧此次回鄉首演，帶來舒曼《聯篇歌曲》，以及歌劇：《魔彈射手》、《鄉村騎士》、《卡門》及《維特》當中經典詠嘆調與二重唱曲目，屏縣府文化處歡迎鄉親共賞浪漫樂音。

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出生於屏東的石易巧，2014年於理查‧史特勞斯歌劇《玫瑰騎士》首演中飾演Octavian，獲得德國藝評家高度好評，成為當時德國歌劇院駐院獨唱家中唯一唱主角的台灣人。2016年更獲得西南日報年度歌手的殊榮。

去年甫加入亞藝藝術音樂家行列的男高音─弗蘭克2023年世界首演法文版夏爾·圖內米爾（Charles Tournemir）《崔斯坦傳奇》「Tristan」，傑出的表現獲得媒體一致讚賞，隨即榮登當年度最佳歌手。

本場音樂會2位歌手分別帶來藝術歌曲及歌劇詠嘆調的曲目，上半場舒曼《艾辛朵夫歌曲集》作品39，作曲家以沉穩內斂的語法道出對自然的讚嘆，以及與妻子克拉拉幸福的愛情生活。藝術歌曲重視音樂與詩作的契合，透過兩位聲樂家交錯演唱，展現德式浪漫；下半場則是展現人聲炫技的歌劇詠嘆，以及愛恨交織的二重唱，帶來兩人多年來在劇院合作的精彩歌劇演出片段。

文化處表示，該場音樂會，兩位聲樂家與多年搭檔的鋼琴夥伴精心安排的曲目，將為屏東的聽眾呈現多樣豐富的美聲演出，購票請洽OPENTIX ，屏東藝遊卡會員享八折，青年席位優惠同步熱賣。

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