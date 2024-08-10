台灣文博會超人氣IP公仔 8/23齊聚藍晒圖

台灣文化創意博覽會即將登場，藍晒圖文創園區是展區之一。（台南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣文化創意博覽會將於8月23日起在台南盛大展開，其中，藍晒圖文創園區將有大型IP公仔、cosplay派對走秀競賽，五彩繽紛活動，邀請大家來同樂。

台灣文化創意博覽會，文創校區將於藍晒圖文創園區展開，集結各家文創品牌。（台南市文化局提供）

這次文博會，台南概念展區以「Lesson：D」為主題，規劃「校本部」、「漫畫校區」及「文創校區」3大核心展區，文創校區坐落於藍晒圖文創園區，由台南在地團隊趣活文創與藍晒圖管委會策劃。

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展期活動邀請邀請知名藝術家Abei與在地吉祥物魚頭君、限定文博貓貓大秀大型IP公仔，集結園區內23間品牌，規劃超過40場五感體驗與品牌小聚，還有精彩的cosplay大遊行、炫彩投射大道與民眾一同熱鬧互動。

文博會藍晒圖展區8月23日到9月1日。（台南市文化局提供）

台南市文化局說，藍晒圖展區主題「海島萬花筒」象徵海島中有著無限能量的多元文化與創意，主活動「文創萬花筒」集結IP、設計、文創、工藝多家品牌，更有實境解謎遊戲，將品牌故事藏身園區內，讓到來的民眾身歷其境，體驗「海島萬花筒」帶給民眾的多元魅力！

8月24日則聯合台南應用科技大學漫畫系共同舉辦「出鏡嘉年華」cosplay派對走秀競賽。展區內23間在地文創品牌，推出手工製鞋、香氛、皮革鑰匙圈、手工藍染等期間限定手作體驗活動，民眾可將創作屬於自己的文博紀念商品帶回家。

文博會藍晒圖展區8月23日到9月1日，每天上午10到傍晚6點，假日延長開放到晚上8點。詳情可上「海島萬花筒」或「藍晒圖文創園區」粉絲專頁查詢。

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